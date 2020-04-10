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Запрет на российские соцсети в Украине: стала известна судьба Вконтакте и Одноклассников

10 апреля 2020, 11:18

В Украине продлят запрет на российские соцсети и медиа.

соцсети, Яндекс, Вконтакте, Одноклассники 2
ВК и Одноклассники разблокировать не собираются / Reuters

Весной 2020 года заканчивается срок действия запрета на российские соцсети и медиа в Украине. В Офисе президента уже подготовили распоряжение о продлении блокировки Вконтакте и Одноклассников после 15 мая.

Об этом сообщил заместитель главы комитета цифровой трансформации, нардеп от Слуги народа Александр Федиенко со ссылкой на источники. По его словам соцсети по указу главы государства после 15 мая никто разблокировать не будет, передает издание Обозреватель.

Федиенко отметил, что сам он выступает за введение экономических санкций против компаний с российским капиталом, но не выборочно.

"Я всегда буду против любой технической блокировки на сетях операторов. С населением нужно работать информационно, создавая свои каналы донесения информации", – сказал нардеп.

Напомним, в мае 2017 года пятый президент Петр Порошенко своим указом №133/2017 ввел санкции против ряда физических и юридических лиц, тем самым начав запрет российских сайтов в Украине. В списке оказались и ряд российских сайтов и интернет-сервисов, среди которых Яндекс, Вконтакте, Одноклассники и Mail.ru. Тем не менее, пользователям не составило труда обойти блокировку. Так в Украине началась эра анонимайзеров – VPN-сервисов и приложений для телефонов и веб-браузеров.  

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Как сообщал Главред, недавний соцопрос, проведенный компанией Research & Branding Group, показал, что самой популярной соцсетью среди украинцев является Facebook. 

соцсети ВКонтакте Одноклассники запрет новости Украины
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