Восстановление природы после пожара в зоне ЧАЭС: экологи ошарашили прогнозом

Эколог рассказала, сколько лет нужно на восстановление флоры после пожара в ЧАЭС / dsns.gov.ua

В зоне отчуждения больше недели бушевал масштабный пожар. Некоторые очаги возгорания спасателям не удалось полностью ликвидировать до сих пор.

Оценивая масштабы пожаров, экологи бьют тревогу и заявляют, что на восстановление уникальной растительности и популяции животных в лесах Чернобыльской зоны отчуждения понадобится не менее 20-30 лет.

"В Чернобыльской зоне уничтожается не только лес, но и все живые организмы, уникальные растения, которые недавно восстановились, и животные, которые там существуют… На восстановление понадобится не менее 20-30 лет", -сказала в интервью Українським Новинам эксперт по вопросам экологии, доцент кафедры экологической безопасности и экономики природопользования Полесского национального университета Наталия Бордюг.

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Также эколог сообщила, что помимо растений и животных долго будет восстанавливаться плодородный слой почвы со всеми семенами в нем.

Она заявила, что уровень радионуклидов в Чернобыльской зоне, где непосредственно горят леса, превышает норму в 20 раз, однако в рамках Киевской области этот уровень остается в пределах нормы.

Пожар в ЧАЭС

Ранее директор Chornobyl Tour и Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко заявил, что пожар в Чернобыльской зоне находится в двух километрах от хранилищ с высокоактивными радиоактивными отходами. По его словам, огонь добрался до Припяти.

Как ранее сообщалось, спасатели до сегодняшнего дня продолжали ликвидацию лесного пожара, при этом они уточнили, что радиационный фон не превышен.

Напомним, ранее NASA опубликовала на своем официальном сайте фотографии Чернобыльской зоны из космоса.