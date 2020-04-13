Доберется ли пожар в зоне ЧАЭС до хранилищ с радиационными отходами - ответ МВД

В зоне ЧАЭС бушует жуткий пожар / фото ГСЧС

В зоне отчуждения уже больше недели бушуют лесные пожары. Сегодня появилась информация о том, что возгорание вплотную достигло хранилищ радиационных отходов.

Но по информации заместителя главы МВД Антона Геращенко, ситуация полностью контролируема и хранилища отработанного ядерного топлива (ХОЯТ) в Чернобыльской зоне находятся в безопасности.

По словам заместителя Арсена Авакова, в Чернобыльской зоне существуют три таких хранилища, и все они находятся на безопасном расстоянии от пожара. Более того, ХОЯТ-2 вообще не заполнено ядерными отходами.

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"ХОЯТ-1, на котором хранится отработанное ядерное топливо с остановленной в 2000 году Чернобыльской АЭС, находится на территории самой АЭС. Там сейчас полностью безопасно. Любые возгорания исключены. Хранилище отработанных ядерных отходов "Подлесное" также расположено в безопасном относительно лесных пожаров месте и также представляет собой несгораемые железобетонные конструкции", - рассказал Геращенко.

По его словам, вокруг "Подлесного" был вырублен лес во избежание угрозы пожара. Геращенко уточнил, что до ближайших зеленых насаждений расстояние более 100 метров. Спасатели ликвидировали пожар, шедший в сторону "Подлесного", сегодня утром.

Пожар в ЧАЭС

Ранее директор Chornobyl Tour и Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко заявил, что пожар в Чернобыльской зоне находится в двух километрах от хранилищ с высокоактивными радиоактивными отходами. По его словам, огонь добрался до Припяти.

Как ранее сообщалось, спасатели продолжают ликвидацию лесного пожара, при этом они уточнили, что радиационный фон не превышен.

Напомним, ранее NASA опубликовала на своем официальном сайте фотографии Чернобыльской зоны из космоса.