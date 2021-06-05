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Угроза наступления на Киев: эксперт РФ раскрыл планы Путина по Украине

5 июня 2021, 00:51
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Проект "Малороссия" — это блеф, считает Станислав Белковский.

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В РФ оценили вероятность агрессии Кремля / Facebook/mod.mil.rus

Российский политолог Станислав Белковский прокомментировал вероятность полномасштабного наступления РФ на Украину.

Как подчеркнул он в интервью Апострофу, главная задача Кремля — постоянно поддерживать напряжение в Украине.

"Я считаю, что Путину сейчас не нужно наступление на Киев, потому что он никогда не пойдет туда, где он не имеет 100-процентной поддержки. Если это получилось с аннексией Крыма, где Путин был уверен в приверженности местного населения к России, то такой цели не было во время оккупации Донбасса. Проект "Малороссия" — это блеф", — отметил эксперт.

Он уверен, что политика Путина заключается в создании "горячих точек" в странах бывшего СССР.

"Позиция Путина заключается в том, чтобы, во-первых, создать раскол между США и европейскими странами… С другой стороны, Кремль будет пытаться поддерживать постоянное напряжение в странах постсоветского пространства, чтобы выступать модератором в отношении этих стран в переговорах с США", — добавил Белковский.

Отвод войск РФ от границ Украины:

Россия заявила о завершении учений во временно оккупированном Крыму и возвращении войск в пункты постоянной дислокации.

В оккупированном Крыму на совещании об итогах действий российских войск в ходе внезапных проверок министр обороны РФ Сергей Шойгу решил завершить внезапную проверку, в рамках которой проводились учения, поскольку "все поставленные цели достигнуты".

Ранее РФ под видом подготовки к учениям стянула в оккупированный Крым и к границам Украины десятки батальонных тактических групп, военную технику.

В Пентагоне заявили, что обеспокоены эскалацией российской агрессии на востоке Украины.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что ситуация контролируется, а украинские военные готовы реагировать как на обострение ситуации на временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей, так и вдоль всей украинско-российской границы.

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