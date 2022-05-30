Угроза окружения ВСУ: в Минобороны назвали новое направление главного удара РФ

Рашисты стремятся окружить подразделения ВСУ / Фото Reuters

Россия хочет лишить Украину выходов к Азовскому и Черному морям, заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.

Как подчеркнула она в ходе национального телемарафона, защитникам Украины долгое время удается сдерживать продвижения врага.

"Есть приказ Путина выйти на географические границы Донецкой и Луганской областей, а потом продвигаться и на юг, и на восток. У них задачи лишить нас выхода в два моря", - отметила замглавы Минобороны.

Она пояснила, что на сегодняшний день основные бои идут на востоке за две цели.

"Первая – это полностью взять под контроль Луганскую область, вторая цель – окружить в кольцо украинские войска. Пока ни то, ни другое им не удается. Но бои жестокие", - добавила Маляр.

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Ранее сообщалось о том, что бойцы Вооруженных сил Украины на юге Украины, на Херсонском и Запорожском направлениях, смогли продвинуться вперед в среднем на 8-10 км.

Об успешных действиях защитников Украины стало известно вечером в воскресенье, 29 мая.

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