Угроза ракетного удара по Киеву: эксперт предупредил, когда ждать обстрела

До Киева могут долететь ракеты "воздух-земля", которые возможно выпустить с российских самолетов, предупредил Олег Жданов.
В ближайшее время российские оккупанты могут нанести ракетный удар по Киеву, заявил военный эксперт Олег Жданов.
До Киева могут долететь ракеты "воздух-земля", которые возможно будут выпускать с российских самолетов, в том числе с истребительной авиации, подчеркнул он в интервью Юлии Латыниной.
"А, может быть, опять прилетят Ту-22М3 с ракетами Х-22. Они достают практически до середины Украины", - отметил эксперт.
Вместе с тем он уточнил, что РФ может готовить ракетный удар по Украине на праздничные дни 23-24 августа.
"Это единственное, что у них осталось из тех козырей, с которых они могут походить", - добавил Жданов.
Напомним, ранее Жданов заявил о том, что российские захватчики в ближайшие недели могут усилить обстрелы Украины ракетами.
"В ближайшие недели могут быть усилены ракетные обстрелы Украины. Россия пытается перевести войну в стадию позиционной. Они, как я понимаю, взяли тактику оборонительной операции. Сейчас они будут окапываться", – отмечает Жданов.
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