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Угроза "смерти" Будапештского меморандума и упрек Западу: что говорил Зеленский в Мюнхене

19 февраля 2022, 17:09
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Украина будет возвращать Крым и Донбасс только мирным путем, подчеркнул президент.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / Фото Reuters

Президент Владимир Зеленский прокомментировал обострение ситуации на Донбассе и заявил о том, что Украина стремится к миру.

Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности он заявил, что у границ Украины стоит 150 тысяч российских солдат.

По его словам, Украина является щитом Европы, который сдерживает крупнейшую армию.

Глава государства пообещал, что украинцы будет защищать свою землю, при поддержке партнеров или без нее.

Он подчеркнул, что Украина готова к переговорам в любой точке мира, при этом Украине нужен мир в международно признанных границах.

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Также Зеленский заявил, что Украина будет возвращать Крым и Донбасс только мирным путем.

Президент считает, что мировые лидеры ответили на вызов России глобальной безопасности умиротворением.

"Система безопасности медленная. Еще раз дает сбой. Из-за эгоизма, самоуверенности, безответственности государств на глобальном уровне. Как следствие: преступления одних и безразличие других. Равнодушие, которое делает соучастником. Символично, что я говорю об этом именно здесь. 15 лет назад здесь РФ заявила о намерении бросить вызов глобальной безопасности. Чем ответил мир? Умиротворением. Результат? По меньшей мере – аннексия Крыма и агрессия против моего государства", - сказал Зеленский.

Он добавил, что "ООН, которая должна защищать мир и мировую безопасность, не может защитить себя".

"Когда нарушается ее Устав. Когда один из членов Совбеза ООН аннексирует территорию одной из основательниц ООН. А Крымскую платформу – формат и цель которой деоккупация Крыма и защита прав крымчан, сама ООН игнорирует", - подчеркнул он.

Зеленский добавил, что Украина в четвертый раз будет созвать гарантов Будапештского меморандума: "Если этого не произойдет, мы можем считать, что он (Будапештский меморандум - ред.) фактически аннулирован".

Резкое обострение на Донбассе

В четверг, 17 февраля, во время обстрела со стороны временно оккупированных территорий ОРЛО один из снарядов попал в детский сад в Станице Луганской на Луганщине. Детей и персонал пришлось эвакуировать, их отвели в безопасное место. Дети не пострадали потому, что были на занятиях в другом помещении. Однако трое работников садика получили контузии и были доставлены в больницу.

Через полтора часа оккупанты обстреляли поселок Врубовка Северодонецкого района. В результате обстрела было повреждено здание местной школы, в которой на момент атаки находились 30 учеников и 14 педагогов. Дети и взрослые вынуждены были спасаться в подвале школы.

18 февраля главари боевиков "ДНР" и "ЛНР" выступили с заявлением, в котором призвали жителей ОРДЛО немедленно эвакуироваться на территорию России.

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