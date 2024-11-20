Угроза ядерного удара: может ли Украина сбивать ракеты РС-26 'Рубеж' - СМИ

Системы "Patriot" в случае угрозы применения ракет средней дальности РС-26 "Рубеж" могут оказаться неэффективными, указывает аналитик.

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Может ли Украина сбивать ракеты РС-26 "Рубеж" - Defense Express / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Вкратце:

Ракету РС-26 "Рубеж" нельзя будет перехватить системами "Patriot"

Украина будет вынуждена просить у США более мощные системы ПВО

Для эффективного перехвата российских баллистических ракет средней дальности РС-26 "Рубеж", способных нести ядерный заряд, Украине необходимо обратиться к США с просьбой предоставить мобильный противоракетный комплекс THAAD. Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" заявил военный эксперт портала Defense Express Иван Киричевский.

Эксперт отметил, что ракета РС-26 давно готова к использованию. Она является отработанной разработкой, которая успешно прошла испытания. По оценкам самих россиян, эта ракета была готова к принятию на вооружение еще в 2018 году.

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"Он даже готовился к производству в рамках государственной программы вооружения РФ 2018-2025 годов. Только тогда, похоже, что Кремль решил выбрать другой проект по ракете средней дальности, который мы знаем как "Искандер-К", - сказал он.

Эксперт отмечает, что когда этим летом кремлевские лидеры объявили о планах развернуть производство ракет малой и средней дальности, это могло свидетельствовать о намерении возобновить работу над РС-26 "Рубеж".

"Тем более, что речь о малогабаритной межконтинентальной баллистической ракете, которая действительно по российскому замыслу должна иметь дальность пуска от 2000 до 6000 км", - отметил Киричевский.

Он подчеркивает, что волнение относительно возможного использования этой ракеты является обоснованным из-за вопроса, способны ли нынешние системы ПВО перехватывать такую угрозу.

Кириченко отмечает, что в случае реальной опасности от РС-26 Украине необходимо просить у США более мощные системы защиты, чем Patriot. Он объясняет, что система Patriot спроектирована для противодействия баллистическим ракетам малой дальности, таким как "Искандер", тогда как РС-26 относится к категории ракет средней дальности, для которых нужен другой уровень противовоздушной обороны.

"Чтобы сбивать такие ракеты, нужно просить хотя бы THAAD, которым недавно американцы прикрывали Израиль. Или можно попросить еще более экзотическую вещь. Там есть два вида наземных пусковых установок в ВС США - под морскую зенитную ракету SM-6, которая очень дорогая, но предназначена сбивать баллистические ракеты средней дальности", - пояснил эксперт.

Что известно о РС-26 "Рубеж" / Инфографика: Главред

Ракета РС-26 "Рубеж" - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в украинском информационном пространстве распространяются сообщения о возможном ударе РФ по Украине стратегической баллистической ракетой РС-26 "Рубеж". Главред выяснил, что это за ракета и насколько она представляет реальную опасность.

В то же время закрытие посольства США в Киеве связано не с ядерными угрозами России, а с риском комбинированных атак. Такую информацию сообщил источник в посольстве США украинским СМИ.

Аналитик Шон Белл в комментарии Sky News отметил, что после разрешения Запада на удары по целям вглубь российской территории, российский диктатор Владимир Путин решил усилить атаки на Киев, реагируя на это с "гневом и раздражением". По мнению эксперта, посольства в столице Украины могут стать потенциальными целями этих атак.

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Кто такой Иван Киричевский Иван Киричевский - журналист, эксперт Defense Express. Освещает темы украинско-российских отношений, ситуации в Беларуси, Польше, Азербайджане, Армении и других странах.

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