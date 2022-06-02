УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Словакия поставит ВСУ новую партию мощных гаубиц Zuzana 2

2 июня 2022, 13:32

Ярослав Надь поблагодарил своего украинского коллегу Алексея Резникова за личное участие в договоренности по поставкам этих систем вооружения для ВСУ.

Zuzana
Украина получит гаубицы Zuzana 2 / @JaroNad

Словакия и Украина подписали контракт о поставках восьми гаубиц Zuzana 2 калибра 155-мм., сообщил министр обороны Словакии Ярослав Надь.

"Рад подтвердить, что был подписан контракт по гаубицам Zuzana 2 для Украины - 8 единиц будут доставлены в Украину", - отметил он в Twitter.

Словацкий министр поблагодарил своего украинского коллегу Алексея Резникова за личное участие в договоренности по поставкам этих систем вооружения для ВСУ.

Zuzana – самоходная артиллерийская установка, последующая модификация САУ Dana с пушкой калибром 155 мм.

Построена на колесном шасси TATRA 8×8.

Машина оснащена:

  • 155-мм гаубицей с длиной ствола в 52 калибра;
  • максимальная дальность стрельбы 41 км.;
  • масса самоходки 32 т;
  • экипаж состоит из четырех человека;
  • автоматическая система зарядки позволяет производить 6 выстрелов в минуту или 16 выстрелов в 3 минуты.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Вооруженные силы Украины получат от Чешской Республики несколько десятков танков Т-72 и боевых машин пехоты для борьбы с российской агрессией.

Читайте такжеЖелезный Краб бьет на 40 километров: ВСУ вооружили мощными САУ натовского калибра

Читайте еще:

Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

13:43

"Закрыли мужа в багажник и увезли": оккупанты массово похищают людей и требуют выкуп в $10-30 тысяч

13:32

Словакия поставит ВСУ новую партию мощных гаубиц Zuzana 2Видео

13:23

Триггер Путина, или Почему бункерный дед бросает ракеты на Львовмнение

13:06

"Россия этого не выдержит": Касьянов объяснил, насколько может затянутся войнаВидео

12:58

Сотни солдат РФ отказываются воевать в Украине и бегут из армии - WSJВидео

Реклама
12:50

"Мы переходим к следующей фазе войны": Жданов рассказал, чего ждать от ВСУ и армии РФВидео

12:39

Как вытащить клеща в домашних условиях: 3 простых лайфхака

12:29

Разблокирование портов: в МИД жестко ответили на ультиматум ЛавроваВидео

12:26

"Андрюша – особенный ребенок": Лобода впервые показала своего крестника

12:22

Два трупа и трое раненых: оккупанты разбились на краденом джипе под Мелитополем

12:14

Готовятся к приходу ВСУ: оккупанты вывозят в Крым награбленные товары из "Эпицентра" в Херсоне – КимВидео

11:57

Сто дней войны в Украине: затянется ли борьба с Россией на годымнение

11:33

Защитники Украины удерживают промзону Северодонецка и главную дорогу в городВидео

11:13

"Она заявляет, что Украина виновата в этой войне": Денисенко рассказала о предательстве Байрак

11:13

Захватчики атаковали Харьков и уничтожили школу: есть погибшие и раненыеФотоВидео

10:47

ВСУ вышли на границу с Россией в нескольких местах на Харьковщине - МинобороныВидео

10:41

Благословлял танки РФ: батюшка-предатель сдавал людей в плен и уничтожил пол села руками оккупантовФотоВидео

10:41

Украину ждет массированный обстрел со стороны РФ из-за поставок нового вооружения - NYTВидео

09:59

Мощный ракетный удар по Львовщине: с Черного моря РФ запустила 4 крылатые ракеты, есть раненые

09:41

Коллаборант познал "прелести русского мира" в Мелитополе: оккупанты отжали у него бизнес

Реклама
09:41

В три раза мощнее Байрактара: США готовы продать Украине боевые беспилотники Grey Eagle – Reuters

09:39

"Варварская война": Меркель поддержала Украину после месяцев молчания – СМИ

09:13

Ряды армии Путина редеют: почему буряты и чеченцы скоро побегут из Украинымнение

09:09

Желаю охраны на концертах: российский телеведущий открыто угрожает Максу Барских расправой

08:47

Чтобы не умереть с голода: на Херсонщине оккупанты просятся к местным работать на сборе клубники

08:47

Оккупанты продолжают штурмовать Северодонецк: бьют по жилым домам и заводу АзотВидео

08:39

В Киеве: фото беременной Maruv на инвалидной коляске попало в сеть

08:10

Четыре HIMARS для Украины уже в Европе: когда американские РСЗО попадут на фронтВидео

08:08

"Мы и не собираемся бахать по Украине": пропагандист Путина Соловьев решил запугать БайденаВидео

07:26

ВСУ уничтожили на Юге более 20 оккупантов, 4 танка, 3 полевых пункта боеприпасов и 2 катера РФ

07:01

Британия отправит в Украину дальнобойные ракетные системы M270, нужен лишь "зеленый свет" от СШАВидео

06:34

Как Турция в Сирии собралась воевать с Россией и СШАмнение

06:22

Рано утром в Николаеве прогремел ряд мощных взрывов - первые подробностиВидео

06:09

Продолжение войны и пожары: астролог назвал самые опасные моменты июня 2022Видео

05:16

Лидер группы Ногу Свело! подколол Валерия Кипелова за его слова про войну в Украине

04:56

Рашисты обстреляли гримерную Студии Квартал 95

04:50

Нельзя встать и уйти: эксперт пояснил, почему ВСУ пока нужно держать оборону СеверодонецкаВидео

04:15

Россию выкинут из Европы: эксперт объяснил цель Британии в полном разгроме РФВидео

04:13

Трансгендерный актер Эллиот Пейдж впервые показал новое мужское тело на обложке модного глянца

03:45

Чем полезна зелень и как ее употреблять: советы тренера

Реклама
03:38

Шакира и Жерар Пике расстались из-за любви футболиста "забивать голы" в ворота чужих женщин

03:10

"Зачем вы волосы остригли?": Волочкова стала посмешищем в Сети, выйдя в свет с Джигурдой

03:10

Самый вкусный и очень полезный летний салат: превосходно простой и легкий рецепт за 2 минутыВидео

02:53

Сын запроданки Таисии Повалий Денис высмеял русских псевдопатриотовВидео

02:37

Гусь-терминатор против "отряда Путина": украинцы пригрозили РФ новейшим оружием из биолабораторийВидео

01:36

Экс-генерал из Германии раскрыл план Путина по ДонбассуВидео

00:51

Приметы на 2 июня: что нельзя делать и как не попасть в беду в Вознесение ГосподнеВидео

00:39

Слава Каминская заступилась за Ани Лорак, которая молчит о войне в Украине

00:10

Развал РФ или смена власти: эксперт назвал вероятного преемника ПутинаВидео

01 июня, среда
23:55

Пойдут ли рашисты в наступление на севере Украины: ответ МинобороныВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять