Словакия поставит ВСУ новую партию мощных гаубиц Zuzana 2

Украина получит гаубицы Zuzana 2 / @JaroNad

Словакия и Украина подписали контракт о поставках восьми гаубиц Zuzana 2 калибра 155-мм., сообщил министр обороны Словакии Ярослав Надь.

"Рад подтвердить, что был подписан контракт по гаубицам Zuzana 2 для Украины - 8 единиц будут доставлены в Украину", - отметил он в Twitter.

Словацкий министр поблагодарил своего украинского коллегу Алексея Резникова за личное участие в договоренности по поставкам этих систем вооружения для ВСУ.

Zuzana – самоходная артиллерийская установка, последующая модификация САУ Dana с пушкой калибром 155 мм.

Построена на колесном шасси TATRA 8×8.

Машина оснащена:

155-мм гаубицей с длиной ствола в 52 калибра;

максимальная дальность стрельбы 41 км.;

масса самоходки 32 т;

экипаж состоит из четырех человека;

автоматическая система зарядки позволяет производить 6 выстрелов в минуту или 16 выстрелов в 3 минуты.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Вооруженные силы Украины получат от Чешской Республики несколько десятков танков Т-72 и боевых машин пехоты для борьбы с российской агрессией.

Читайте такжеЖелезный Краб бьет на 40 километров: ВСУ вооружили мощными САУ натовского калибра

Читайте еще: