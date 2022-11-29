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Украина мобилизовала всю страну на войну, а Россия - нет: генерал из США дал прогноз на сражения

29 ноября 2022, 12:36

Россия формально имеет гораздо больший запас оружия и техники, но ВСУ поддерживает промышленная мощь Запада, говорит генерал в отставке Райан.

Генерал Райан, ВСУ
Генерал в отставке Кевин Райан / коллаж фото Davis Center, УНИАН

Украине на данный момент удалось мобилизовать практически всю страну для войны с русскими оккупантами, а Кремлю Россию – нет. Об этом в интервью порталу ТСН рассказал бригадный генерал в отставке, старший научный сотрудник Центра Белфер при Гарвардской школе Кеннеди Кевин Райан.

Эксперт отдельно пояснил – чисто формально РФ обладает гораздо более мощным запасом оружия и военной техники. Однако ВСУ сейчас оказывают поддержку мощнейшие промышленные силы стран Запада.

"Такие военные обозреватели, как я, прошлым летом усвоили важный урок о войне России против Украины. Хотя стратегические цели более или менее четкие – Украина хочет вернуть всю свою территорию, а Россия – хочет [оставить за собой – Главред] захваченную ею землю, оценить, кто победит, сложнее, чем мы ожидали […] Россия воюет с помощью всего нескольких союзников, имея определенную помощь от Ирана, Северной Кореи и Беларуси. Украина имеет поддержку НАТО, ЕС и других стран. На сегодняшний день союзники Украины разрешили Украине ответить на эти вопросы, чтобы решить, продолжать ли воевать. Впоследствии союзникам также придется ответить на них. Пока союзники Украины едины в поддержке. Когда у союзников будут отличные от Украины ответы, подсчет изменится", – заявил он.

Кто такой Кевин Райан

Бригадный генерал сухопутных войск США в отставке, научный сотрудник Белферовского центра по вопросам безопасности в школе им. Джона Кеннеди при Гарвардском университете.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ранее экс-спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Владислав Волошин отмечал, что российские оккупанты намеренно затягивают войну до зимы. Россия любит воевать зимой, ведь тогда военные действия существенно меняются.

До того бывший руководитель сухопутных сил США в Европе, генерал-лейтенант Бен Ходжес ранее отмечал, что освобождение Херсона позволит силам обороны Украины наносить удары по оккупационным войскам России, которые находятся на подступах к Крыму. ВСУ могут уже к январю взять под контроль Мариуполь и Мелитополь, после чего начнется освобождение Крыма. Если украинским войскам предоставят дальнобойные ракеты ATACMS, они смогут бить по российским военным базам на Крымском полуострове.

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