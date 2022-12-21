Украина получит еще более 10 тысяч Starlink: СМИ назвали сроки

Украина заключила соглашение с корпорацией Space Exploration Technologies о получении тысяч дополнительных антенн Starlink для противодействия воздушным атакам.

Илон Маск заверил, что продолжит поддерживать Украину / скриншот

Уже в ближайшие месяцы Украина получит более 10 тысяч орбитальных спутников Starlink, которые обеспечивают беспроводной интернет, от компании SpaceX американского миллиардера Илона Маска. Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на слова высокопоставленного американского чиновника.

Отмечается, что Украина заключила соглашение с корпорацией Space Exploration Technologies о получении тысяч дополнительных антенн Starlink для противодействия воздушным атакам страны-агрессора России.

Тем временем вице-премьер-министр и министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в одном из интервью заявил, что в компания SpaceX быстро реагируют на проблемы и помогают Украине. По его словам, Илон Маск заверил, что поддержка нашей страны продолжится.

Вице-премьер добавил, что с начала полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года Украина получила около 22 тыс. Starlink. По его словам, хотя контракта на поставку еще нет, правительства нескольких стран Европейского Союза готовы разделить оплату.

"В настоящее время все финансовые вопросы решены. Альтернативы спутниковой связи нет", – подчеркнул министр и отметил, что весной Украине нужно будет найти дополнительное финансирование.

Отметим, именно устройства Starlink позволили украинским войскам поддерживать связь, отражая наступление РФ в начале полномасштабной войны. Таким образом орбитальные спутники сыграли важную роль. Сейчас в условиях атак российских оккупантов на объекты критической инфраструктуры и отключения электроэнергии и мобильной связи Starlink также имеет большое значение для Украины.

Скандал с Илоном Маском и отключением Starlink в Украине

14 октября стало известно, что SpaceX якобы обратилась в Пентагон с призывом финансировать ежемесячно услуги Starlink в Украине.

В письме компания заявила о том, что не может "в дальнейшем дарить терминалы Украине или финансировать существующие терминалы в течение неопределенного периода времени". К концу 2022 года они будут стоить более 120 миллионов долларов.

Позже министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что терминалы Starlink в Украине продолжают работать, несмотря на слова основателя SpaceX Илона Маска, что он больше не планирует бесплатно финансировать эти услуги.

24 октября американский миллиардер Илон Маск заявил, что SpaceX не отключила бы работу спутникового интернета для терминалов Starlink в Украине, даже если бы Пентагон отказался его финансировать.

По данным издания CNN, в Украине в конце октября было отключено 1300 военных спутниковых терминалов Starlink из-за проблем с финансированием.

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