Хватит устраивать панику: в Украине сделали заявление о работе Starlink

Федоров призвал украинцев не беспокоиться по поводу работы Starlink в Украине.
Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что терминалы Starlink в Украине продолжают работать, несмотря на слова основателя SpaceX Илона Маска, что он больше не планирует бесплатно финансировать эти услуги.
"Терминалы Starlink работали, работают и будут работать", – заявил Федоров.
Федоров призвал украинцев не беспокоиться по этому поводу.
Кроме того, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что Украина найдет способ, как продолжить работу терминалов Starlink в стране на фоне информации об отказе SpaceX от финансирования.
Работа терминалов Starlink в Украине
14 октября стало известно, что SpaceX якобы обратилась в Пентагон с призывом финансировать ежемесячно услуги Starlink в Украине.
В письме компания заявила о том, что не может "в дальнейшем дарить терминалы Украине или финансировать существующие терминалы в течение неопределенного периода времени".
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