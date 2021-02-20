УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Украина призвала мир ударить по России более жесткими санкциями

20 февраля 2021, 15:09
Прослушать новость
Остановить

Если не усилить международное давление на государство-оккупанта, это может привести к экспансии военной агрессии дальше по Европе, заявил Резников.

Резников
Резников призвал мир ударить по России более жесткими санкциями / УНИАН

На седьмом году войны Россия уже выработала иммунитет к существующим санкциям, они с ними спокойно живут. Украина благодарна партнерам, которые ввели и держат санкции против агрессора. Но их однозначно надо усиливать, заявил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

"Если не усилить международное давление на государство-оккупанта, это может привести к экспансии военной агрессии дальше по Европе. Если же принять адекватные меры поддержки Украины — Европа получит гарантию безопасности на востоке континента — от Балтики до Черного моря", — сказал Резников во время брифинга для государств-членов ООН, сообщает ТСН.

В то же время он подчеркнул, что Украина не откажется от выполнения Минских договоренностей, но они должны быть модернизированы.

По словам Резникова, политическое урегулирование, а простым языком выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, возможны исключительно при следующих условиях:

  • после всеобъемлющей деэскалации;
  • вывода иностранных военных подразделений и техники;
  • разоружения незаконных вооруженных формирований;
  • восстановление контроля со стороны правительства Украины украинско-российской границы.

"Выборы должны происходить согласно законодательству Украины. Когда будут обеспечены все эти предпосылки — возможно политическое урегулирование", — особо отметил Резников.

Добавим, в то же время в МИД Украины выступили с заявлением, что международные санкции помогают сдерживать агрессивную политику России, но "необходимы более эффективные меры, чтобы вернуть ситуацию в правовое поле и восстановить безопасность в регионе".

"Демократический мир должен жестко отвечать на постоянные нарушения Россией прав человека и международного гуманитарного права. Временная оккупационная власть РФ превратила оккупированные территории в гетто бесправия среди европейского континента. Украинский Крым и отдельные районы Донбасса, оккупированные Россией, стали местами террора и произвола", - обратили внимание в МИД.

Война на Донбассе – о чем сообщалось ранее:

  • Совет национальной безопасности и обороны рассмотрел вопрос относительно обострения ситуации в Донбассе, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. По его словам, солдаты на линии разграничения могут открывать огонь на провокации боевиков.
  • Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что планом "Б" для страны должно стать признание всеми того факта, что на востоке идет война. Все вопросы должны рассматриваться именно через эту призму.
  • Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что минские договоренности по Донбассу практически невозможно выполнить в той редакции, в которой их подписали. Но власти Украины сделают всё для их реализации.

санкции против России война на Донбассе Минские соглашения новости Украины Алексей Резников
Сейчас вы просматриваете новость «Украина призвала мир ударить по России более жесткими санкциями». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
"Патриотики из зал*пы, отъ*битесь": школьница из Киева обматерила украинский язык"Патриотики из зал*пы, отъ*битесь": школьница из Киева обматерила украинский язык Посол Германии озвучила плохие новости по безвизу с ЕС для УкраиныПосол Германии озвучила плохие новости по безвизу с ЕС для Украины Кравчук резко отреагировал на санкции СНБОКравчук резко отреагировал на санкции СНБО У Кравчука заявили, что в переговорах по Донбассу произошел важный поворотУ Кравчука заявили, что в переговорах по Донбассу произошел важный поворот Кравчук раскрыл план "Б" по ДонбассуКравчук раскрыл план "Б" по Донбассу
Следующий материал

Последние новости

15:51
В Украине подскочит в цене куриное филе и свинина – эксперт
15:23
В США назвали сценарий перезагрузки сотрудничества с Украиной
15:22
Украинцев предупредили о возвращении морозов и назвали даты Видео
15:16
Гороскоп на 21 февраля для всех: выигрыш, усиление ауры и работа над ловушкой Видео
15:09
Украина призвала мир ударить по России более жесткими санкциями Видео
Реклама
15:03
Медик подсказала, как продлить молодость мужчине и женщине Видео
14:54
Инфекционист объяснил, почему коронавирус "кошмарит" запад Украины Видео
14:53
Диетолог назвала главные признаки правильного авокадо Видео
14:35
У Путина допустили усиление боевых действий России и Украины на Донбассе
14:20
В моде лиловые ногти и феерический маникюр розовый градиент Фото Видео
13:48
Спикер Путина отреагировал на санкции против Медведчука Видео
13:47
В Минздраве уточнили, где в Украине усилили карантин Видео
13:35
Почти половина украинцев поддержали блокировку каналов 112 Украина, NewsOne и ZIK - опрос Видео
12:54
Медведчук гневно ответил на санкции СНБО Видео
12:50
Названа цель "художественной самодеятельности" Порошенко относительно Прямого Видео
12:43
В России зарегистрировали новую вакцину от COVID-19, данные о ее эффективности скрывают Видео
12:04
В Кремле отреагировали на санкции против кума Путина и вспомнили об НКВД Видео
12:01
Блогерша, обматерившая украинский язык, оправдалась и извинилась Видео
11:32
В метро Киева спортсмены жестоко избили двух ветеранов войны на Донбассе Видео
11:06
Навальный на пороге колонии: суд в Москве принял резонансное решение Видео
Реклама
11:05
Порошенко с женой улетел из Украины – Лещенко Видео
10:58
Зеленский провел совещание по возвращению Донбасса и Крыма, и дал поручение Тарану Видео
10:54
Гороскоп на 20 февраля для всех: подготовка ловушки, крупные убытки и катастрофы Видео
10:47
В Минздраве отказались назвать точную дату поставки вакцины от COVID-19 в Украину Видео
10:39
Покупка Прямого - самострел политтехнологов Порошенко мнение
10:30
"Я знаю все болевые точки": продюсер раскрыл проблемы украинского кино Видео
10:06
От 20 мороза до 10 градусов тепла: погода в Украине удивит контрастами Видео
09:26
Байден не захотел приглашать Россию в Большую семерку Видео
09:18
В трех областях Украины запретили работу кафе и ресторанов Видео
09:04
Сразу плюс 5 лет и титул неряха: грубые ошибки при использовании помады Видео
08:35
Министр обороны Украины и глава Пентагона провели переговоры: стало известно, о чем договорились стороны Видео
08:19
В СНБО раскрыли детали голосования по новым санкциям Видео
07:54
Дошли до абсурда: зачем Украина тянет транш МВФ, который ей не нужен мнение
07:46
Изумительные сумки-ведра в стиле 30-х входят в моду на весну-лето 2021 Фото
07:26
Данилов заявил, что остановить войну на Донбассе может только Путин Видео
06:50
Токсичный органичный яд: медик объяснила опасность любимого славянского гарнира Видео
05:40
Рада приняла закон, ужесточающий штрафы поджигателям лесов в Украине Видео
05:20
Когда полнолуние в феврале 2021, чего опасаться и чем заняться: прогнозы астрологов Видео
04:55
В Слуге народа рассказали, как Путин отреагирует на санкции против Медведчука Видео
04:30
Внебрачная дочь Путина без лифчика показала "бунтарский дух" Видео
Реклама
04:05
Пять удобных поз для самого приятного секса в вашей жизни Видео
04:00
Бывший секретарь СНБО объяснил, почему Россия не намерена защищать Медведчука Видео
03:03
Земфира посвятила клип герою популярной игры: опубликован полный текст песни Видео
02:30
Эскперт оценил шансы РФ обеспечить аннексированный Крым водой Видео
02:01
Обвиненная в издевательствах воспитательница детсада рассказала об угрозах скотчем Видео
01:30
В Украине выпустили Московское пиво с Кремлем и триколором
01:13
Штаты нанесли новый удар по режиму Лукашенко в Беларуси Видео
00:39
Эксперт объяснил, как Украине остаться на газовом рынке после запуска СП-2 Видео
19 февраля, пятница
23:57
Минздрав назвал главную причину вспышки COVID-19 в западных областях Видео
23:25
"Далее будет": в СНБО анонсировали громкие разоблачения нардепов
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять