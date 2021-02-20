Украина призвала мир ударить по России более жесткими санкциями

Резников призвал мир ударить по России более жесткими санкциями / УНИАН

На седьмом году войны Россия уже выработала иммунитет к существующим санкциям, они с ними спокойно живут. Украина благодарна партнерам, которые ввели и держат санкции против агрессора. Но их однозначно надо усиливать, заявил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

"Если не усилить международное давление на государство-оккупанта, это может привести к экспансии военной агрессии дальше по Европе. Если же принять адекватные меры поддержки Украины — Европа получит гарантию безопасности на востоке континента — от Балтики до Черного моря", — сказал Резников во время брифинга для государств-членов ООН, сообщает ТСН.

В то же время он подчеркнул, что Украина не откажется от выполнения Минских договоренностей, но они должны быть модернизированы.

По словам Резникова, политическое урегулирование, а простым языком выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, возможны исключительно при следующих условиях:

после всеобъемлющей деэскалации;

вывода иностранных военных подразделений и техники;

разоружения незаконных вооруженных формирований;

восстановление контроля со стороны правительства Украины украинско-российской границы.

"Выборы должны происходить согласно законодательству Украины. Когда будут обеспечены все эти предпосылки — возможно политическое урегулирование", — особо отметил Резников.

Добавим, в то же время в МИД Украины выступили с заявлением, что международные санкции помогают сдерживать агрессивную политику России, но "необходимы более эффективные меры, чтобы вернуть ситуацию в правовое поле и восстановить безопасность в регионе".

"Демократический мир должен жестко отвечать на постоянные нарушения Россией прав человека и международного гуманитарного права. Временная оккупационная власть РФ превратила оккупированные территории в гетто бесправия среди европейского континента. Украинский Крым и отдельные районы Донбасса, оккупированные Россией, стали местами террора и произвола", - обратили внимание в МИД.

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