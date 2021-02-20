Украина призвала мир ударить по России более жесткими санкциями

Если не усилить международное давление на государство-оккупанта, это может привести к экспансии военной агрессии дальше по Европе, заявил Резников.
На седьмом году войны Россия уже выработала иммунитет к существующим санкциям, они с ними спокойно живут. Украина благодарна партнерам, которые ввели и держат санкции против агрессора. Но их однозначно надо усиливать, заявил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.
"Если не усилить международное давление на государство-оккупанта, это может привести к экспансии военной агрессии дальше по Европе. Если же принять адекватные меры поддержки Украины — Европа получит гарантию безопасности на востоке континента — от Балтики до Черного моря", — сказал Резников во время брифинга для государств-членов ООН, сообщает ТСН.
В то же время он подчеркнул, что Украина не откажется от выполнения Минских договоренностей, но они должны быть модернизированы.
По словам Резникова, политическое урегулирование, а простым языком выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, возможны исключительно при следующих условиях:
- после всеобъемлющей деэскалации;
- вывода иностранных военных подразделений и техники;
- разоружения незаконных вооруженных формирований;
- восстановление контроля со стороны правительства Украины украинско-российской границы.
"Выборы должны происходить согласно законодательству Украины. Когда будут обеспечены все эти предпосылки — возможно политическое урегулирование", — особо отметил Резников.
Добавим, в то же время в МИД Украины выступили с заявлением, что международные санкции помогают сдерживать агрессивную политику России, но "необходимы более эффективные меры, чтобы вернуть ситуацию в правовое поле и восстановить безопасность в регионе".
"Демократический мир должен жестко отвечать на постоянные нарушения Россией прав человека и международного гуманитарного права. Временная оккупационная власть РФ превратила оккупированные территории в гетто бесправия среди европейского континента. Украинский Крым и отдельные районы Донбасса, оккупированные Россией, стали местами террора и произвола", - обратили внимание в МИД.
Война на Донбассе – о чем сообщалось ранее:
- Совет национальной безопасности и обороны рассмотрел вопрос относительно обострения ситуации в Донбассе, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. По его словам, солдаты на линии разграничения могут открывать огонь на провокации боевиков.
- Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что планом "Б" для страны должно стать признание всеми того факта, что на востоке идет война. Все вопросы должны рассматриваться именно через эту призму.
- Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что минские договоренности по Донбассу практически невозможно выполнить в той редакции, в которой их подписали. Но власти Украины сделают всё для их реализации.