Украина сможет бить дронами по целям на Урале и в Заполярье — источник Bild

В ближайшее время у Украины появятся возможности бить дальнобойными дронами по целям РФ на Урале и в Заполярье.
По информации BILD, уже в этом году Украина сможет применять дроны с дальнобойностью до 2000 км и больше.
Уточняется, что новые украинские дроны восполнят дефицит ракет средней и большой дальности.
"Ракеты остались в прошлом. Дроны — это будущее", — заявил источник издания, знакомый с ситуацией.
Уточняется, что до конца года сразу 10 производителей поставят ВСУ дроны с дальнобойностью до 2500 км. Кроме того, киевское КБ "Луч" разработало беспилотник "Сокол-3000", который может пролететь до 3300 км.
Как считают аналитики издания, новое украинское оружие сможет атаковать цели, например, в Мурманской области. Там расположены около 80 военных баз. В их числе аэродром Оленья, где базируются стратегические бомбардировщики, обстреливающие Украину.
Напоминается, что ранее ВСУ впервые атаковали беспилотниками цели в Татарстане. Они находились в 1300 км от линии фронта. Для одного из ударов использовался украинский дрон UJ-22. Ранее считалось, что его дальнобойность составляет 800 км.
По-видимому, новая модификация с дополнительными топливными баками летает гораздо дальше. Для второй атаки применялся беспилотник, созданный на базе украинского сверхлёгкого самолёта Аэропракт A-22 "Летучая лисица".
Что такое "бавовна"
Ситуация берет начало еще с конца 2010-х годов. Тогда Кремль дал указание российским СМИ любые взрывы (в первую очередь ‒ газа) официально называть хлопками. Если же журналисты нарушали этот приказ, то их ждал огромный штраф, пишет Главред.
Через некоторое время после начала полномасштабного военного вторжения России в Украину на территории самой РФ с завидной регулярностью начали происходить взрывы и пожары. Местные власти, видимо, по указанию Кремля не давали достоверных объяснений, а пропагандисты по старой привычке заговорили о "хлопках".
Кто-то из украинских пользователей соцсетей решить скаламбурить. Украинцы сыграли на омонимичности слов "хлопОк" и "хлОпок" (растение, очень популярное в текстильной промышленности). На украинском это растение называется "бавовна".
"Бавовна сленг" стал очень популярным Гугл-запросом.
Удары по целям в РФ
Ранее в РФ прогремели взрывы: дроны атаковали два военных аэродрома. Взрывы в России прогремели в ночь на 5 апреля. В частности, в Ростовской области беспилотники атаковали военный аэродром. Также взрывы были слышны в Энгельсе Саратовской области.
Напомним, в Екатеринбурге произошел масштабный пожар на военном предприятии "Уралмаш". Известно, что огонь охватил площадь в более 800 квадратных метров. Сообщалось, что сначала раздался взрыв, а затем в небо поднялся густой черный дым.
Вечером 3 апреля в российском Ростове местные слышали несколько взрывов. Взрывы в городе прогремели во время сильного пожара. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.Пожар вспыхнул неподалеку от зернового терминала. В то же время российское МЧС утверждает, что "загорелся ангар". Также сообщается, что там может находиться зерноуборочная техника и топливо.
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