Украинцам экономически невыгодно иметь автомобиль: в чем причина

Украинцам невыгодно владеть авто / vesti-ukr.com

Аналитики утверждают, что в Украине невыгодно иметь собственный автомобиль. В частности, среднестатистическому украинцу необходимо потратить 413% средней годовой зарплаты, для того, чтобы приобрести и эксплуатировать транспортное средство.

Соответствующий рейтинг, в котором Украина заняла шестое место среди стран, где экономически невыгодно иметь автомобиль, опубликован в издании ScrapCarComparison в пятницу, 13 августа.

Аналитики сопоставили стоимость новых машин со средними затратами на их эксплуатацию и со средним размером годовой зарплаты местного населения. В рейтинг попали 40 стран.

Согласно данным, украинцу необходимо почти половину зарплаты в год на то, чтобы купить автомобиль, а потом обслужить машину.

Между тем, самые большие затраты на автомобили, которые "превзошли" Украину, в Турции - 652%. А самые низкие - в Австралии 49%. Также в США на покупку и обслуживание автомобиля уходит 54,8% годовой зарплаты, а в Дании - 60%.

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Напомним, недавно в Украине снова подорожал автомобильный газ. Цена выросла на 28 копеек и литр, в среднем, стоит 16 гривен. Главным фактором, послужившем такой тенденции, аналитики Консалтинговой группы "А-95" называют "рост оптовых цен продукта вследствие нарастающего дефицита в большинстве регионов".