Автомобильный газ продолжает дорожать: почему и насколько еще взлетит цена на топливо

Газ в хранилищах заканчивается / УНИАН

Газ в сетях АЗС в очередной раз подорожал. Теперь цена выросла на 28 копеек и литр, в среднем, стоит 16 гривен. Тариф взлетел буквально за три дня - с 16 по 19 июля, пишет enkorr.ua.

При этом, эксперты утверждают, что цена на таком уровне была еще в ноябре 2018 году - 16,03 гривны за литр. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".

К примеру, цена в сетях премиум-сегмента установила рекорд за всю историю наблюдения:

ОККО продает автомобильный газ по 17,49 гривны за литр,

SOCAR - по 17,48,

WOG - по 17,28.

АЗС среднего сегмента оказались несколько лояльнее к клиентам:

KLO и "Авантаж 7" подняли цены на 50 и 60 копеек, соответственно, что в итоге составило 16,69 и 15,58 гривны за литр.

Реклама

"БРСМ-Нафта" и Motto повысили стоимость автогаза всего на 18 и 23 копейки. И теперь продают топливо по 16,03 гривны за литр и 15,81 гривны за литр.

Читайте также От 5 до 50 копеек за литр: в Украине сети АЗС подняли цены на топливоПочему подорожал газ:

Главным фактором, послужившем такой тенденции, аналитики Консалтинговой группы "А-95" называют "рост оптовых цен продукта вследствие нарастающего дефицита в большинстве регионов".

В частности, в начале текущего месяца оптовая цена газа выросла на 3000 гривен за тонну, что в эквиваленте составило 1,6 гривны за литр.

Несмотря на то, что о дефиците не упоминается, все же поставки импортного газа осуществляются с задержками, а его количество в хранилищах с каждым днем исчерпывается.

Как ранее писал Главред, Европейская комиссия приняла пакет экологических предложений, которые, предусматривают постепенное сокращение нормы выбросов выхлопных газов.

Целью "зеленого пакета" является уменьшение выбросов СО2 на 55% к 2030 году, а к 2050 году - загрязнения воздуха оксидом углерода должно быть сведено до нуля.