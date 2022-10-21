Украинцам массово отключают электроэнергию: где вводят ограничения

В Украине временно отключают электричество / УНИАН

Временное отключение потребителей электроэнергии началось в Киевской области из-за роста ее потребления.

"В области наблюдается рост потребления электроэнергии. В этой связи в регионе с 9:20 вынужденно начались временные отключения!", - рассказал глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба в Telegram.

Он призвал всех жителей области "тотально экономить электроэнергию".

"Это касается всех. Выключаем лишние электроприборы. От чайников до энергообогревателей. От утюгов до стиральных машин. Не включаем ни одного энергоемкого прибора! Россияне нанесли удары по нашей энергетической инфраструктуре. Будьте ответственны! Потребляем экономно", - написал Кулеба.

Где в Украине отключают электроэнергию

В то же время в НЭК Укрэнерго сообщили о том, что в пятницу будет введено временное контролируемое ограничение потребления электроэнергии в центральных областях.

"Диспетчерский центр Укрэнерго вынужден ввести временное контролируемое ограничение потребления электроэнергии в Киеве и Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областях. Это поможет снизить нагрузку на электросети и даст энергетикам время для ремонта поврежденного террористическими атаками оборудования", - говорится в сообщении.

В компании напомнили, что диспетчеры НЭК принимают решение о временном отключении, если в каком-то регионе они видят возрастающее потребление, а в ближайшее время туда невозможно доставить больше электроэнергии из-за нанесенных Россией разрушений энергетической инфраструктуры.

"Соответственно ваше экономное энергопотребление может помочь избежать принудительных отключений - помните об этом", - подчеркнули в Укрэнерго.

Ранее заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко ранее заявил, что Украине нужно готовиться к отключениям света, воды и теплоснабжения. Причина – ракетные удары России, из-за которых повреждены объекты критической энергоинфраструктуры.

"У нас критическая ситуация по всей стране сейчас. У нас зависит один регион от другого... Поэтому нужно готовиться к тому, что как электроэнергия, так и водоснабжение или теплоснабжение (может быть отключено, - ред.)", - сказал чиновник.

Советник министра энергетики Александр Харченко сказал, что в регионах Украины могут временно отключать электроэнергию. В связи с обстрелами страны-оккупанта РФ повреждены около 40% энергетической инфраструктуры страны. Отключать свет будут для того, чтобы упростить специалистам работу по восстановлению инфраструктурных объектов.

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