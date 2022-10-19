40% мощностей серьезно повреждены: украинцев предупредили об отключениях света в ближайшие дни

Советник министра энергетики Украины Александр Харченко говорит - идет работа по восстановлению и ремонту электросетей. Но ожидать отключений все равно нужно.
19 и 20 октября в различных регионах Украины возможны веерные отключения электричества ‒ для того, чтобы упростить специалистам процесс восстановления разрушенной русскими оккупантами энергетической инфраструктуры. Об этом заявил советник министра энергетики Украины Александр Харченко в эфире национального телемарафона.
"Мы сегодня с коллегами пытались днем посчитать, что повреждено, и, к сожалению, по новым данным, около 40% общей инфраструктуры и наших генерирующих мощностей действительно серьезно повреждены. Продолжается работа по восстановлению и ремонту, но чудеса возможны в известной степени. Поэтому нужно ожидать, что сегодня-завтра будут не только аварийные, но и плановые отключения, чтобы не перегружать сеть", ‒ заявил чиновник.
Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил - ракетные удары России по объектам критической инфраструктуры могут привести к отключению электроэнергии и воды по всей Украине.
"У нас критическая ситуация по всей стране сейчас. У нас зависит один регион от другого. Поэтому нужно готовиться к тому, что как электроэнергии, так и водоснабжение или теплоснабжение (может быть отключено, - Главред)", - объяснил он.
Страна-агрессор РФ во вторник, 18 октября, нанесла ракетные удары по ряду городов Украины – Киеву, Харькову, Днепру и Житомиру. Зафиксированы попадания в объекты энергетической инфраструктуры.
Сообщалось, что по предварительным данным три ракеты попало в объект энергообеспечения на Левом берегу Киева. После прилетов в некоторых районах столицы пропадал свет.
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