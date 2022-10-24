Украинцам массово отключают электроэнергию: каким областям ждать "блэкаут"

В Украине веерные отключения электроэнергии / Reuters

Отключения электроэнергии абонентам активизировались в Украине по распоряжению НЭК Укрэнерго в понедельник, 24 октября. Они проходят после массовых обстрелов РФ гражданской инфраструктуры в Украине.

Вводится временное контролируемое ограничение потребления электроэнергии в Харьковской, Полтавской и Сумской областях, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Кроме того, наибольший объем ограничения будет применен в Киеве и Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областях.

"Это поможет снизить нагрузку на электросети и даст энергетикам время для ремонта поврежденного террористическими атаками оборудования. Держите телефоны заряженными и передавайте информацию тем, кто не пользуется соцсетями. Помните, что ваше экономное энергопотребление может помочь избежать принудительных отключений", - сообщили в Укрэнерго.

Веерные отключения в Киеве

Отметим, что по распоряжению НЭК Укрэнерго в Киеве с 9:24 начались стабилизационные отключения света, сообщила Киевская городская государственная администрация.

Отмечается, что график адресов предоставляет ДТЭК "Киевские электросети".

В компании напоминают, что все потребители электроэнергии Киева разделены на 3 группы. Каждая будет отключаться в определенный промежуток времени. "Введите адрес в строку поиска, и сможете увидеть время потенциального отключения электроэнергии в течение дня и недели", - говорится в сообщении.

Отмечается, что энергетики прилагают все усилия, чтобы отключения длились не более 4 часов. Однако в отдельных случаях из-за масштабности повреждений энергосистемы электроснабжение может отсутствовать более длительное время.

"Следите за обновлениями на сайте и страницах в соцсетях ДТЭК "Киевские электросети". Обратите внимание: возможна небольшая погрешность во времени в пределах 30-40 минут для переподключения электроснабжения между группами", - говорится в сообщении.

Чтобы получать информацию о возможных отключений электроэнергии в столице, можно пользоваться чат-ботом YASNO в Telegram: https://t.me/Yasnoonlinebot.

Столичные власти в очередной раз призвали жителей максимально уменьшить потребление электроэнергии, особенно в пиковые часы нагрузки на энергосистему.

Ранее заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что Украине нужно готовиться к отключениям света, воды и теплоснабжения. Причина – ракетные удары России, из-за которых повреждены объекты критической энергоинфраструктуры.

"У нас критическая ситуация по всей стране сейчас. У нас зависит один регион от другого... Поэтому нужно готовиться к тому, что как электроэнергия, так и водоснабжение или теплоснабжение (может быть отключено, - ред.)", - сказал чиновник.

Советник министра энергетики Александр Харченко сказал, что в регионах Украины могут временно отключать электроэнергию. В связи с обстрелами страны-оккупанта РФ повреждены около 40% энергетической инфраструктуры страны. Отключать свет будут для того, чтобы упростить специалистам работу по восстановлению инфраструктурных объектов.

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