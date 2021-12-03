Украинцам в специальных центрах будут объяснять, как тратить "вовину тысячу"

Вакцинированным украинцам дадут по тысяче гривен / facebook/NationalBankOfUkraine

В Украине запустят 100 офлайн-центров поддержки для оказания помощи при выплате 1000 грн за вакцинацию - так называемой "тысячи Зеленского". Об этом сообщила глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк.

"Законопроект, принятый в первом чтении, по выделению 3 млрд грн в этом году на так называемую тысячу гривен для вакцинированных украинцев, теперь предусматривает, что эта сумма будет повышена до 8 млрд грн... Для того чтобы началась программа по выплате этой тысячи гривен, будут работать 100 офлайновых центров поддержки, где смогут оказывать помощь гражданам, чтобы эта тысяча гривен была получена", - сказала Шуляк в кулуарах парламента, пишет Интерфакс.

Читайте такжеВ Украине расширят список услуг для траты "тысячи Зеленского": что еще добавятОна также подчеркнула, что тысяча гривен не облагается налогом и не влияет на размер субсидии. По словам Шуляк, также рассматривают возможность покупки книг украинских издателей на эти средства.

Тысяча гривень за вакцинацию

15 ноября Владимир Зеленский заявил о том, что вскоре каждый украинец, получивший две вакцины от COVID-19, сможет получить тысячу гривен.

Позже пресс-секретарь президента Сергей Никифоров заявил, что их невозможно будет получить наличными - эти деньги будут своеобразным депозитом, который можно будет потратить на определенный перечень услуг.

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"Ключевое на самом деле здесь – это не тысяча за вакцинацию. Это масштабная программа по поддержке бизнеса, просто она опосредована. Власти не напрямую дают деньги бизнесу, власти выдают деньги людям – таким образом поддерживая их решение вакцинироваться – то есть убиваем одним выстрелом двух зайцев. А во-вторых – это ведь не живые деньги их нельзя будет потратить на водку и сигареты", - пояснил Никифоров.

Пресс-секретарь президента также отметил, что тысячу гривен можно будет получить как сертификат, цифровой ваучер или депозит, который можно будет потратить на определенный перечень услуг и товаров.

Он также объяснил, что человек по этому "сертификату" или "депозиту" сможет выбрать несколько услуг (в рамках 1 тысячи гривен – ред.) – например, поехать в другой город, где посетить музей или спектакль, или какое-то другое культурное мероприятие.