УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Украинцам в специальных центрах будут объяснять, как тратить "вовину тысячу"

3 декабря 2021, 13:13
Прослушать новость
Остановить

Тысяча гривен не облагается налогом и не влияет на размер субсидии.

тысяча гривен_новая купюра_1000 грн
Вакцинированным украинцам дадут по тысяче гривен / facebook/NationalBankOfUkraine

В Украине запустят 100 офлайн-центров поддержки для оказания помощи при выплате 1000 грн за вакцинацию - так называемой "тысячи Зеленского". Об этом сообщила глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк.

"Законопроект, принятый в первом чтении, по выделению 3 млрд грн в этом году на так называемую тысячу гривен для вакцинированных украинцев, теперь предусматривает, что эта сумма будет повышена до 8 млрд грн... Для того чтобы началась программа по выплате этой тысячи гривен, будут работать 100 офлайновых центров поддержки, где смогут оказывать помощь гражданам, чтобы эта тысяча гривен была получена", - сказала Шуляк в кулуарах парламента, пишет Интерфакс.

Читайте такжеВ Украине расширят список услуг для траты "тысячи Зеленского": что еще добавятОна также подчеркнула, что тысяча гривен не облагается налогом и не влияет на размер субсидии. По словам Шуляк, также рассматривают возможность покупки книг украинских издателей на эти средства.

Тысяча гривень за вакцинацию

15 ноября Владимир Зеленский заявил о том, что вскоре каждый украинец, получивший две вакцины от COVID-19, сможет получить тысячу гривен.

Позже пресс-секретарь президента Сергей Никифоров заявил, что их невозможно будет получить наличными - эти деньги будут своеобразным депозитом, который можно будет потратить на определенный перечень услуг.

Реклама

"Ключевое на самом деле здесь – это не тысяча за вакцинацию. Это масштабная программа по поддержке бизнеса, просто она опосредована. Власти не напрямую дают деньги бизнесу, власти выдают деньги людям – таким образом поддерживая их решение вакцинироваться – то есть убиваем одним выстрелом двух зайцев. А во-вторых – это ведь не живые деньги их нельзя будет потратить на водку и сигареты", - пояснил Никифоров.

Пресс-секретарь президента также отметил, что тысячу гривен можно будет получить как сертификат, цифровой ваучер или депозит, который можно будет потратить на определенный перечень услуг и товаров.

Он также объяснил, что человек по этому "сертификату" или "депозиту" сможет выбрать несколько услуг (в рамках 1 тысячи гривен – ред.) – например, поехать в другой город, где посетить музей или спектакль, или какое-то другое культурное мероприятие.

viber
вакцинация от коронавируса
Сейчас вы просматриваете новость «Украинцам в специальных центрах будут объяснять, как тратить "вовину тысячу"». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп на декабрь 2021: Львам – удивительное везение, Скорпионам – зависть соперниковГороскоп на декабрь 2021: Львам – удивительное везение, Скорпионам – зависть соперников Ждите арктического холода: украинцев предупредили о неожиданной зимней аномалииЖдите арктического холода: украинцев предупредили о неожиданной зимней аномалии Гороскоп на 2022 год для Близнецов: разоблачение секретов, счастливый случай и лучшие дниГороскоп на 2022 год для Близнецов: разоблачение секретов, счастливый случай и лучшие дни Самый красивый маникюр на Новый год 2022 на короткие ногти, который пленит всех вокругСамый красивый маникюр на Новый год 2022 на короткие ногти, который пленит всех вокруг Приметы на 2 декабря: что нельзя делать и как не попасть в бедуПриметы на 2 декабря: что нельзя делать и как не попасть в беду
13:26

Киевлянка хладнокровно расправилась со знакомым ради куртки и телефона

13:13

Украинцам в специальных центрах будут объяснять, как тратить "вовину тысячу"

13:00

Гороскоп на завтра 4 декабря 2021: Близнецам – риск травм, Тельцам – опасные соблазны, Водолеям - обманВидео

12:52

"Укрнафта" завершила бурение скважины на Верхнемасловецком месторождении

12:50

В Украине металлурги вложили дополнительную прибыль от роста цен на железную руду в модернизацию

Реклама
12:41

Траур Железного Арни: Шварценеггер потерял близкого человека

12:39

"Как минимум, восемь": Ляшко анонсировал выход регионов из "красной" зоны

12:39

Украина впервые выделила деньги на закупку самых дорогих в мире лекарств для детей

12:37

Мировые цены на железную руду будут падать, конкуренция будет расти - эксперт

12:23

На встрече с замом Садового умер директор Дома ученых, где устроили БДСМ-вечеринку в день ГолодомораВидео

12:18

Удар по штамму Дельта: вакцинированные люди менее заразны - исследованиеВидео

12:03

"Образовался дефицит": в Украине взлетят цены на техникуВидео

12:02

"Большая стройка": движение вантовым мостом на Хортицу полностью откроется в конце декабря

11:51

До конца года цена будет падать: эксперт рассказал, какой будет стоимость дизтопливаВидео

11:33

Аномалия на Новый год и весна в феврале: украинцам дали неожиданный прогнозВидео

11:31

Введение во храм Пресвятой Богородицы: дата, традиции и запреты дня, молитва

11:01

Мир наизнанку. Эквадор: Дмитрий Комаров покидает джунгли чтобы оседлать ламу и побывать на необычном родео

10:54

15-летний подросток повесился в одесском лицее: вскрылись шокирующие детали

10:49

Лунный гороскоп на неделю 6-12 декабря: Стрельцам – сомнительные предложения, Девам – удача в деньгахВидео

10:41

Все, что мы сотворим - это навсегда: что категорически нельзя делать в солнечное затмение 4 декабряВидео

Реклама
10:34

"Украина даст отпор": РФ может пойти в атаку в конце января - РезниковВидео

10:23

Переговоры Байдена с Путиным: в РФ назвали вероятную датуВидео

10:22

Гороскоп Зеленского на 2022 год: когда ждать проблем и испытаний

09:59

В Кировоградской области школьник бил ногами и кулаком в голову девочку на глазах у всего класса

09:56

Тела выбросил в колодец: парень с аутизмом зарезал мать и маленькую сестру

09:43

Прыгнула с моста и разбилась: в Тернополе погибла 16-летняя студентка местного училищаВидео

09:41

Вакцина – как магнит: названа причина тромбоза после прививки AstraZenecaВидео

09:22

Стоимость проезда в Киеве поднимут: Кличко рассказал, кто будет платить 12 грн, а кто - 20Видео

09:15

Финансовый гороскоп на неделю 6-12 декабря: Тельцам – обман, Девам – удивительное везениеВидео

09:09

Новых майданов в Украине боится только властьмнение

08:52

Гороскоп на декабрь-2021: Водолей закончит год на мажорной ноте, а Близнецам придется тугоВидео

08:35

Самый красивый маникюр на Новый год 2022 на короткие ногти, который пленит всех вокругФото

08:28

Деньги списывают, а наличку не выдают: банкоматы ПриватБанка возмутили украинцев

08:27

К чему снится свадьба: толкование известных сонников

08:26

Ситуация с COVID-19 в Украине ухудшается: число выявленных больных возросло до почти 14 тысячВидео

08:03

Слава Каминская в топе с откровенным декольте похвалилась пышной грудью и узкой талиейВидео

08:03

Гороскоп на сегодня 3 декабря 2021: Ракам – удача, Львам – убытки, Весам – счастливый случайВидео

07:24

Кулеба ответил, какую карту Путин разыграет против Украины и есть ли у него "козырь"

07:10

"Автономия" Донбасса и план Путина по "Минску": Илларионов сделал заявление о войсках РФ у УкраиныВидео

06:47

"Двери закрыты": Кулеба объяснил, почему Украину не берут в НАТО

Реклама
06:20

Участие США в переговорах и статус России в конфликте: Гармаш раскрыл новый план по ДонбассуВидео

06:15

Путин проигрывает Западу войну за Украинумнение

05:59

Секреты богатого урожая: самые важные и обязательные работы для огородника и садовода в декабреВидео

05:40

Вкуснейшая закуска на Новый год 2022 с грибами: готовить всего 7 минутВидео

05:28

Современность, практичность и дух праздника: создаем новогоднее настроение в своем гнездышкеВидео

05:05

Надежда Мейхер в кружевном бюстгальтере с вырезами показала декольте, в котором можно утонуть

04:30

Ученые объяснили, почему новогодние елки могут быть опасны

03:45

"Нашли друг друга": Экс-участников Холостячки заподозрили в романе

03:30

Кэшбек отойдет в прошлое: почему украинские банки собираются отменить эту услугуВидео

02:58

Эксперты назвали виды выпечки, которые не навредят фигуре

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять