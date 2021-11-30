Тысячу за вакцинацию придется вернуть: в каком случае "сгорает" тысяча от Зеленского

Сумма может быть возвращена государству / УНИАН

Украинцы с полным курсом вакцинации смогут получить по 1 тысяче гривен. Программа стартует 19 декабря и продлится в течение следующего года, но потратить ее необходимо в отведенный срок.

Заместитель министра экономики Ирина Новикова в комментарии РБК Украина сообщила, что воспользоваться начисленной суммой можно будет в течение 4 месяцев после дня поступления средств.

"В случае неиспользования, сумма будет возвращена государству", - пояснила Новикова.

Тысяча за вакцинацию: куда можно ее потратить?

купить абонемент в спортзал или фитнес-клуб,

посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал,

купить билеты для путешествий внутри страны - на внутренние авиа- и железнодорожные рейсы.

Как сообщал Главред, 15 ноября президент Владимир Зеленский пообещал выплатить по 1000 гривен всем украинцам, получившим две дозы вакцины.

Читайте такжеЧто меняется с 1 декабря в Украине: повышение пенсий, зарплат и "Вовина тысяча"Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров уточнил, что привитые двумя дозами COVID-вакцины не смогут получить тысячу гривен от президента наличными на руки, деньги будут своеобразным депозитом, который можно потратить только на определенный список услуг.