Тысячу за вакцинацию придется вернуть: в каком случае "сгорает" тысяча от Зеленского

Вакцинированным украинцам озвучили важное условие по выплатам.
Украинцы с полным курсом вакцинации смогут получить по 1 тысяче гривен. Программа стартует 19 декабря и продлится в течение следующего года, но потратить ее необходимо в отведенный срок.
Заместитель министра экономики Ирина Новикова в комментарии РБК Украина сообщила, что воспользоваться начисленной суммой можно будет в течение 4 месяцев после дня поступления средств.
"В случае неиспользования, сумма будет возвращена государству", - пояснила Новикова.
Тысяча за вакцинацию: куда можно ее потратить?
- купить абонемент в спортзал или фитнес-клуб,
- посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал,
- купить билеты для путешествий внутри страны - на внутренние авиа- и железнодорожные рейсы.
Как сообщал Главред, 15 ноября президент Владимир Зеленский пообещал выплатить по 1000 гривен всем украинцам, получившим две дозы вакцины.
Читайте такжеЧто меняется с 1 декабря в Украине: повышение пенсий, зарплат и "Вовина тысяча"Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров уточнил, что привитые двумя дозами COVID-вакцины не смогут получить тысячу гривен от президента наличными на руки, деньги будут своеобразным депозитом, который можно потратить только на определенный список услуг.