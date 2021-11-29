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Тысяча за вакцинацию: в Минцифре объяснили, как будут работать виртуальные карты в "Дії"

29 ноября 2021, 17:08

Банки бесплатно выпустят такие карты для населения.

деньги
В Минцифры обещают, что тысячу за вакцинацию дадут без какой-либо комиссии / УНИАН

С 19 декабря стартует инициатива президента по выплате 1000 гривен вакцинированным украинцам. Деньги будут начислять на виртуальные платежные карты через "Дію". Их обслуживание Минцифры обещает сделать бесплатным и безо всяких комиссий.

В Министерстве цифровой трансформации объяснили: чтобы деньги поступили на специальные банковские карты, украинцы должны будут верифицироваться в сервисе "Дія". Этими средствами можно будет рассчитаться за услуги определенных предприятий, сообщает "УП".

"На первом этапе программы наличность не предусмотрена. Ее цель – оказать целевую поддержку тем сферам, в которых значительно уменьшился приток клиентов из-за карантина или обычного отказа людей от социальных контактов в период пандемии. Виртуальные карты – бесплатные, никаких комиссий за обслуживание не будет", – говорится в сообщении.

В ведомстве заверили, что финансовые операции с виртуальными картами будут безопасными. Они будут проходить через банки-партнеры.

Деньги за вакцинацию: что предложил Зеленский

Как сообщал Главред, 15 ноября президент Владимир Зеленский пообещал выплатить по 1000 гривен всем украинцам, получившим две дозы вакцины.

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Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров уточнил, что привитые двумя дозами COVID-вакцины не смогут получить тысячу гривен от президента наличными на руки, деньги будут своеобразным депозитом, который можно потратить только на определенный список услуг.

В Раде по-разному отреагировали на "тысячу Зеленского". Так, нардеп "Слуги народа" Елизавета Богуцкая заявила, что инициатива президента по выплате 1000 гривен привитым от COVID-19 украинцам может еще больше расколоть общество. Также, по ее мнению, "любые медицинские манипуляции не имеют права быть финансово как-то стимулированы".

Экс-спикер Рады Дмитрий Разумков же считает, что сама идея неплохая, но решение ограничить использование этих средств – это издевательство над людьми. Особенно над пенсионерами, которые могли бы потратить деньги на еду и лекарства.

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соцвыплаты Владимир Зеленский ДІЯ вакцинация от коронавируса
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