Украине не светит НАТО: эксперт объяснил неизбежность провала евроатлантической кампании Киева

Ангела Меркель и Владимир Зеленский / Фото www.president.gov.ua

Владимир Зеленский на встрече с Ангелой Меркель может предложить ввести мораторий на эксплуатацию газопровода Северный поток - 2, пока не будет решен вопрос с оккупированными территориями Донбасса и Крыма, заявил старший эксперт программы европейских, региональных и российских исследований Украинского института будущего Андреас Умланд.

Украинский лидер также может поднять и технический вопрос, а именно то, насколько долго украинская ГТС сможет выполнять свою внутреннюю функцию, если не будет транзита между ЕС и РФ, пишет эксперт в материале на Главреде.

"Наиболее вероятно, что СП-2 будет достроен, но не запущен. Но если его все-таки запустят, то тогда в Украине могут появиться немецкие программы для эксплуатации украинской ГТС в других целях – для хранения газа, транспортировки низкоуглеродного газа или водорода. Но тут нужно добавить то, что все эти проекты можно сделать и сейчас, потому любая компенсация, о которой уже говорят в Германии и которую может предложить Меркель, в этом случае будет чисто символической", - подчеркнул эксперт.

Говоря о евроинтеграции Украины, Умланд пояснил, что вступление в ЕС – это скорее техническая задача, а именно воплощение уже подписанного и ратифицированного соглашения об Ассоциации.

"С НАТО другое дело – это военный союз. И дискуссия о вступлении в НАТО является скорее отвлечением, чем чем-то продуктивным, так как НАТО вряд ли возьмет Украину в свои ряды, пока длится конфликт с Россией. Просто потому, что западноевропейские страны НАТО не захотят взять на себя обязательство в отношении страны, которая находится в войне с ядерной сверхдержавой. Потому вся украинская кампания в отношении НАТО, к сожалению, пока обречена на провал и отвлекает Украину и Запад от поиска более продуктивных и реалистичных идей повышения украинской безопасности. (…) И если исходить из горького опыта Грузии, то Украине тут вообще ничего не светит", - добавил он.

Напомним, 7 июня в Североатлантическом альянсе сказали, что Украине и Грузии не предоставят ПДЧ в НАТО на саммите в Брюсселе. На данный момент среди стран-участниц Альянса нет консенсуса по этому вопросу.