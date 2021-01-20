Украинки вышли в лидеры суррогатного материнства для китайцев

Украина стала одним из лидеров в предоставлении услуг суррогатного материнства / GettyImages

Украина превратилась в крупнейшего поставщика суррогатных матерей для китайских клиентов.

В Китае медицинским учреждениям и профессионалам запрещено оказывать суррогатное материнство в целях воспроизводства, кроме того, оно вызывает резкую критику внутри общества. Потому жители Поднебесной все чаще обращают свой взор в поисках суррогатных матерей за границу.

Главным рынком в этом направлении становится Украина, где цены на услуги суррогатных матерей в пять раз ниже, чем в США, а сама практика является законной, сообщает Global Times. Поток китайцев, желающих найти суррогатную украинскую мать, растет с каждым днем, как и количество украинок, готовых вынашивать для китайцев плод.

Сегодня Украина стала одним из крупнейших направлений суррогатного материнства для китайских родителей. Согласно подсчетам инсайдеров отрасли, ежегодно от суррогатного материнства в Украине рождается 2500-3000 детей, из которых треть приходится на китайских клиентов, сообщила South China Morning Post в июне 2020 года.

Читайте такжеИз-за мам страдают младенцы: что не так с суррогатным материнством в УкраинеДеньги - основная причина, по которой китайские клиенты выбирают Украину, в частности - базирующееся в Киеве агентство суррогатного материнства Ulovebaby, нацеленное на китайских клиентов. Агентство продает услуги суррогатного материнства по цене около 50 000 долларов, сказал сотрудник по фамилии Кан, работающий в китайском офисе агентства в провинции Хунань.

"Цена колеблется в зависимости от требований клиентов", - сказал Канг Global Times, уточнив, что соглашение, гарантирующее "100%-й успех", дороже.

Цена суррогатного материнства в Украине составляет "лишь пятую часть от стоимости в США", говорится на сайте агентства. Кан отказался назвать количество китайских клиентов агентства, но, согласно данным веб-сайта, за консультациями в фирму обратились более 12 500 потенциальных клиентов.

Кан и его китайские коллеги часто продвигают свои услуги суррогатного материнства в китайских социальных сетях, публикуя короткие видеоролики беременных белых женщин, новорожденных и отчеты тестов на беременность, хвастаясь, что и суррогатные матери, и дети, которых они рожают, здоровы и "качественны".

Напомним, в прошлом году уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова предложила запретить украинкам быть суррогатными матерями для иностранных граждан и разрешить использовать этот метод только украинским гражданам. По ее мнению, предоставление подобных услуг иностранцам может привести, в первую очередь, к нарушению прав детей.

Причиной для подобной инициативы омбудсмена стало резонансное видео производства одной из киевских клиник репродуктивной медицины, на котором запечатлены 46 детей, рожденных суррогатными матерями для иностранных граждан.