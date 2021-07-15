Укрзализныця проложила маршрут в Чернобыльскую зону отчуждения: почему это важно

Укрзализныця построила путь в зону отчуждения / Униан

Укрзализныця завершила реконструкцию пути, который соединяет основную часть железнодорожной сети с зоной отчуждения Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС).

В частности компания завершила восстановление колеи между станциями "Вильча" и "Янив" Иванковского района Киевской области. В настоящий момент там ведутся подготовительные работы к запуску первого тестового поезда, сообщает пресс-служба учреждения.

Почему это важно

3 февраля 2021 Кабинет министров Украины распоряжением №91-р передал железнодорожный путь "Вильча - Янов" (зона отчуждения, Иванковский район Киевской области) на баланс НАЭК "Энергоатом".

В. и. о. президента НАЭК "Энергоатом" Петр Котин отметил, что в течение трех лет строительство этого подъездного пути было препятствием для запуска в эксплуатацию первого пускового комплекса Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ).

И уже в ближайшее время туда будут доставлять отработанное ядерное топливо из трех атомных электростанций: Ровенской, Хмельницкой и Южно-Украинской. Оно будет сохраняться там в течение следующих ста лет.

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Ж/д в Чернобыльскую зону до и после реконструкции / Энергоатом

По словам руководителя компании, все работы были выполнены в рекордные сроки – за один месяц.

"Благодаря усилиям железнодорожников уже в ближайшее время начнет работу первое централизованное хранилище отработанного ядерного топлива", – сообщил и.о. председателя правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик.

В частности, в ходе реконструкции участка было заменено железнодорожное полотно в соответствии с проекту и реконструировано пути в объеме 24,56 км, средним ремонтом обновлено 4,3 км. При выполнении работ было задействовано 95 железнодорожников филиала "Центр по строительству и ремонту пути" АО "Укрзализныця" и необходимая путевая техника.

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