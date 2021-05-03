Укрзализныця запускает электрички нового типа

В ближайшее время будут закончены работы по ремонту десяти вагонов, после чего они будут приняты в эксплуатацию.
Укразализныця сообщает о завершении капительного ремонта электропоезда со специальными держателями для велосипедов, пишет пресс-служба компании.
Укрзализныця сконцентрирована на улучшении качества пригородного движения и поддерживает экологический транспорт. Именно поэтому мы приняли решение сделать пригородный транспорт более удобным для велосипедистов. Следующим шагом станет повышение инклюзивности пригородных поездов", — цитирует пресс-служба слова и.о. председателя правления Ивана Юрика.
В Укрзализныце рассказали, что в ближайшее время будут закончены работы по ремонту десяти вагонов, после чего они будут приняты в эксплуатацию. При планировании ремонтных работы было принято решение оборудовать вагоны специальными держателями для велосипедов.
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Отмечается, что данный поезд будет передан региональной филии Юго-Западная железная дорога.
Железнодорожное сообщение с красной зоной
- В УЗ 23 марта сообщали, что несмотря на попадание Киева, Киевской, Одесской и Сумской областей в красную зону карантинных ограничений, пассажирам не будет запрещено осуществлять высадку и посадку в этих городах. Однако железнодорожное движение ограничено с Ивано-Франковской, Житомирской, Черновицкой и Закарпатской областями. В данные регионы должны быть запущены специальные поезда.
- 27 марта в Укрзализныце заявили, что запрет на железнодорожное сообщение с Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой областями продлится до 6 апреля.