Укрзализныця запускает электрички нового типа

Укрзализныця запускает новые поезда / УНИАН

Укразализныця сообщает о завершении капительного ремонта электропоезда со специальными держателями для велосипедов, пишет пресс-служба компании.

Укрзализныця сконцентрирована на улучшении качества пригородного движения и поддерживает экологический транспорт. Именно поэтому мы приняли решение сделать пригородный транспорт более удобным для велосипедистов. Следующим шагом станет повышение инклюзивности пригородных поездов", — цитирует пресс-служба слова и.о. председателя правления Ивана Юрика.

В Укрзализныце рассказали, что в ближайшее время будут закончены работы по ремонту десяти вагонов, после чего они будут приняты в эксплуатацию. При планировании ремонтных работы было принято решение оборудовать вагоны специальными держателями для велосипедов.

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Отмечается, что данный поезд будет передан региональной филии Юго-Западная железная дорога.

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