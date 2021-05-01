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Стало известно о планах Укрзализныци повысить цены на билеты

1 мая 2021, 18:26
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Укрзализныця запланировала повышать цены на проезд в поездах на 2% ежемесячно.

Укрзализныця
Цены на билеты на поезда УЗ до конца 2021 года вырастут на 16% / УНИАН

Министерство инфраструктуры Украины опубликовало приказ N561/36183, согласно которому государственное предприятие Укрзализныця должно повысить стоимость проезда на поездах на 16%. Фактически цены на билеты будут расти на 2% каждый месяц.

Приказ Мининфраструктуры "Об утверждении изменений в тарифы на перевозку пассажиров, багажа и грузового багажа железнодорожным транспортом во внутреннем сообщении" опубликован на портале Лига Закон.

"К определенной в предыдущем периоде, стоимости проезда пассажиров в общих, плацкартных, купейных вагонах с 4-местными купе и мягких вагонах с 2-местными купе (далее - СВ) поездов внутреннего сообщения в соответствии с разделом II настоящих Тарифов ежемесячно, начиная с 01 мая 2021 года по 31 декабря 2021 года включительно, применяется коэффициент индексации 1,02", - указано в документе, который вступил в силу 28 апреля.

Таким образом, учитывая тот факт, что, если, к примеру, сейчас дешевле всего будет поехать на поезде в Одессу из Киева за 144 гривны, то после повышения цены на 16%, стоимость билета составит уже 167 гривен.

В случае с билетами класса Люкс разница становится более существенной. Если сейчас билет стоит 1660 гривен, то в конце 2021 года, с учетом предусмотренной динамики роста цен, его стоимость составит 1925 гривен.

Справка

  • Укрзализныця – государственное предприятие Украины. Является акционерным обществом с 2018 года. Основная сфера деятельности ГП – железнодорожные перевозки. УЗ – фактически монополист в сфере ж/д перевозок на территории украинского государства.
  • Укрзализныця занимает 6-е место в Европе и 12-е место в мире исходя из совокупной длины путей. Протяженность главных участков, которые находятся в использовании, - 22,3 тысячи километров.

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