Умер в свой день рождения: поход к стоматологу закончился для винничанина трагедией

Винничанин попал в реанимацию / Иллюстрированное фото

Ужасная трагедия произошла в Виннице – местный житель, которому накануне удалили больной зуб, умер в свой день рождения. Ему должно было исполниться 52 года.

Согласно опубликованной информации, накануне смерти Виктор обратился в Винницкую стоматологическую поликлинику из-за зубной боли. Там ему оказали помощь. Но вместо улучшения – снесло всю щеку и начали мучить нестерпимые головные боли, пишет 33-й Новости.

Впоследствии его доставили в реанимацию в состоянии комы. Уже там врачи поставили мужчине неутешительный диагноз – менингит. Спасти винничанина врачам не удалось, 28 июля, в свой день рождения, он скончался.

Сейчас родные не сообщают, будут ли они подавать заявление в полицию о медицинской халатности стоматолога, которая привела к смерти человека.

Ранее Главред писал, что скандальному ровенскому стоматологу, ставшая известной благодаря видео, на котором она бьет и дергает маленьких пациентов, на год аннулировали предпринимательскую лицензию.

В течение этого времени она не сможет заниматься медицинской практикой. Врача обвиняют нанесения детям легких повреждений, а также побои и истязания. За это ей грозит 850 гривен штрафа, исправительные или общественные работы.