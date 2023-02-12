Умер выдающийся украинский летчик Олег Коршунов

Скончался известный украинский летчик, бывший сотрудник КБ "Антонов", автор многих статей на сайте Главред Олег Коршунов.
Как рассказал Главреду сын заслуженного штурмана-испытателя СССР Борис Коршунов, знаменитый летчик умер после продолжительной болезни.
"С огромной скорбью и печалью на сердце вынужден сообщить о том, что после продолжительной болезни скончался мой отец, Коршунов Олег Петрович", - сообщил сын именитого летчика.
Олег Коршунов внес невероятный вклад в развитие авиационной отрасли Украины.
"Отдал всю душу в родное предприятие - объединение имени Антонова. Человек, благодаря которому крылья Украинской авиации знают во всех странах и на всех континентах", - отмечает сын Борис.
Олег Коршунов писал для Главреда много статей об авиации, авиакатастрофах и легендарном самолете "Мрия", который российские оккупанты в начале войны уничтожили на аэродроме в Гостомеле.
Вся редакция Главреда выражает глубочайшие соболезнования родным и близким выдающегося украинского летчика.
Напомним, самый большой в мире самолет Ан-225 российские оккупанты разбили 27 февраля, на четвертый день войны. В аэропорту Гостомель под Киевом не осталось ни одного целого воздушного судна, а от огромной "Мрии" - только обломки с турбинами.
В СБУ начали расследование дела, которое касается уничтожения "Мрии".
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