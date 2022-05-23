Уничтожить ЧФ и снести Крымский мост: эксперт раскрыл сценарий ВСУ с американскими MLRS

Крымский мост / Фото twitter.com/Krymsky_bridge

Для того, что разблокировать черноморские порты Украине необходимы реактивные системы залпового огня MLRS, которые могут поставить западные союзники, заявил руководитель программ безопасности центра глобалистики Стратегия XXI Павел Лакийчук.

"По поставкам противоторпедных ракет: процесс продолжается. Сейчас больше говорят о поставках британских и норвежских ракет — они меньшего калибра, меньшей дальности, но достаточно надежны. Поэтому мы найдем, где их применить. Относительно MLRS — там есть два варианта их комплектования: ближнего и радиального действия, тогда можно достать даже до Крымского моста", — рассказал он в эфире канала Freedom.

Эксперт уверен в том, что разблокировка черноморских портов – проблема не только Украины.

"Уничтожение Черноморского флота – не единственный путь к их разблокировке. Эксперты и политики говорят о возможности защиты международного судоходства в Черном море силами НАТО, ЕС. Они имеют опыт конвойных операций и коридоров для гражданских судов. Поэтому мир должен определиться: свобода судоходства в море и верховенство международного права, или диктат таких "царьков" типа Путина", — добавил Лакийчук.

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Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Вооруженные силы Украины, как только у них будет такая возможность, нанесут удар по Крымскому мосту в захваченном Крыму.

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