Управление разведки Украины слило в сеть имена ответственных за бомбардировку населения командиров Беларуси

Авиабаза находится на аэродроме Лунинец Брестской области.
Управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало данные о том, кто из руководящих военных частей военно-воздушных сил Беларуси ответственен за бомбардировку мирного населения.
Отмечается, что бомбежку мирных жителей Украины с Республики Беларусь исполняет 61-я истребительная авиабаза военно-воздушных сил. Авиационная техника для исполнения преступлений против человечности хранится на аэродроме Лунинец.
В управлении разведки отметили, что охота на уродов открыта и они идут, чтобы отомстить за украинский народ.
"Кстати, использованный хэштег "оккупантыРФ" не ошибочен в этой публикации, хотя речь идет о белорусских военных преступниках, ведь государства РБ не существует. Это уже все одна орда РФ", – отмечается в сообщении.
Ранее Главред писал, что СНБО не исключает возможности превентивного удара по военным объектам Беларуси.
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