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"Уровень его мышления – пивной киоск": у Зеленского высмеяли "царя" Путина

13 ноября 2022, 21:29

Россия пройдет через эпоху смуты и "внутренних стихийных драк", считает Михаил Подоляк.

Михаил Подоляк, Владимир Путин
Михаил Подоляк иронично оценил способности Владимира Путина / Офис президента Украины, сайт Кремля

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк предрек России смутные времена из-за крайне неэффективной системы управления, построенной Владимиром Путиным.

"Они все проиграют, все себя съедят… Россия пройдет через эпоху смуты, эпоху несистемных внутренних стихийных драк на разных территориях, через эпоху перелома крайне неадаптивной и непрофессиональной системы управления, построенной Путиным", — подчеркнул он в интервью УНИАН.

Представитель ОП уверен в том, что при Путине в РФ не могла возникнуть другая вертикаль.

"Путин, конечно, не мог построить другую. Посмотрите, на каком уровне находится его анализ и причинно-следственные связи. Посмотрите на его исторический бэкграунд. Человек находится на уровне царя большой страны, но уровень его мышления – это пивной киоск", – иронично сказал Подоляк.

Он также считает, что Россия никогда не сможет пойти по реальному демократическому пути, ведь там всегда демократия будет сваливаться к авторитаризму.

"Вопрос только в том, когда эта слабая демократия позволит хоть какую-то конкуренцию, как было в России, начиная с середины 90-х и заканчивая 2003-м, когда были последние выборы в Госдуму по мажоритарным округам. Это были последние более-менее конкурентные выборы. Этот период может повториться. Ренессанс России будет такого типа, как в середине 90-х. Но теперь этот процесс будет отличаться ускоренностью и появлением новых фамилий. Появятся новые персонажи, которые смогут претендовать на ключевые управленческие роли", — добавил Подоляк.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон поддержал возобновление мирных переговоров между Россией и Украиной. Об этом он заявил во время пресс-конференции на полях 27-й Климатической конференции ООН в Египте.

В то же время лидер Франции убежден, что выбирать нужное для переговоров время должен Киев.

"Мы хотим возвращения в мир. Это дело Украины определить условия и время, когда она захочет вернуться за стол переговоров. Но в определенный момент придется это сделать", – сказал Макрон.

Вопрос вероятности возобновления переговоров между Украиной и РФ прокомментировали в МИД России.

РФ не ставит условий для возобновления переговоров с Украиной, необходима только добрая воля Киева, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

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