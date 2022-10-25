Успел повоевать один день: на Донбассе уничтожили "добровольца" из российской глуши

До места совей бесславной гибели Алексей Просташкин добирался не менее четырех дней.
В Донецкой области бойцы Вооруженных сил Украины ликвидировали оккупанта из Забайкальского края РФ Алексея Простакишина, который "добровольцем" отправился убивать украинцев.
Как пишут росСМИ, для утилизации в Украине рашисту потребовалось менее недели. 29 сентября Просташкин отправился на войну, а уже 4 октября был уничтожен в селе Раздолье Краматорского района Донецкой области.
В сообщении уточняется, что "добровольцу" из РФ было 43 года, раньше он не служил. У него остались жена и двое детей.
"Он отправился на спецоперацию 29 сентября как рядовой после объявления частичной мобилизации. Доброволец погиб 4 октября в селе Раздолье в "Донецкой Народной Республике", – пишут росСМИ.
Судя по тому, что ликвидированный рашист был родом из глухой дыры в Забайкальском крае РФ, до места совей бесславной гибели Просташкин добирался не менее четырех дней. Не исключено, что рашист-"доброволец" был утилизирован в первый же день на фронте.
Ранее бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили военного летчика оккупантов РФ Даниила Долбика.
Он был уроженцем Ростовской области. Его самолет Су-25 сбили защитники Украины.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Донецкой области неподалеку от Славянска защитники Украины ликвидировали группу российских оккупантов.
Украинские защитники под Славянском уничтожили группу солдат 18-й пулеметно-артиллерийской дивизии ВС РФ.
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