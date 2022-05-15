Утром во Львовской области прогремела серия взрывов: первые подробности

Депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич сообщил, что в области работает противовоздушная оборона Вооруженных сил Украины.
Утром 15 мая во время воздушной тревоги на Львовщине прозвучала серия взрывов. Местные жители начали публиковать в Сети фото неба над регионом, на кадрах был дым.
Депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич сообщил в Telegram-канале, что в области работает противовоздушная оборона Вооруженных сил Украины, поэтому звуки взрывов "могут быть от ее работы".
Зинкевич призвал не публиковать фотографии и видео с мест, где были слышны взрывы.
В Сети все же появились несколько снимков, на которых виден дым в небе, похожий на работу ПВО. Люди делали кадры без фиксации местности.
Как сообщал Главред, российский блогер и журналист Майкл Наки считает, что российские оккупанты обстреливают Одессу и другие города на Юге Украины для того, чтобы не дать украинским военным сосредоточить силы в одном направлении.
По его словам, подобная ситуация будет сохраняться до конца войны в Украине, потому что другими способами РФ уже не может сохранять давление на определенные территории страны.
Наки добавил, что ракет у России много, однако высокоточных и дорогих – не очень. Их они экономят для возможных будущих столкновений. А более дешевые варианты приводят к большим разрушениям, в частности, среди мирного населения.
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