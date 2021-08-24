Увильнул от яйца, но не увернулся от зеленки: появились детали нападения на Порошенко

На Аллее Героев Небесной сотни в политика пытались попасть яйцом с моста.
Появились новые детали нападения на экс-президента Петра Порошенко, которого облили зеленкой в центре Киева после Марша защитников.
В Сети появилось фото Порошенко, облитого зеленкой. Обратим внимание, что почти вся нижняя часть лица экс-президента оказалась запачкана. Кроме того, зеленка также попала на одежку политика. Очевидцы, которые пообщались с BBC News Украина, утверждают, что сначала Порошенко шел вместе с участниками Марша защитников, посвященного Дню независимости.
Когда группа свернула на Аллею Героев Небесной сотни, в политика кто-то пытался попасть яйцом с моста.
Когда Порошенко подошел к часовне Небесной сотни, в него попали зеленкой. На фото видно, что зеленка залила нижнюю половину лица политика и левый глаз.
Судя по фото, от зеленки пострадали даже зубы Порошенко.
Кто облил Порошенко зеленкой
В Сети уже опубликовали фото задержанного, который напал на Порошенко и облил его зеленкой.
По данным пользователя Facebook Александра Тернавского, задержанного зовут Юрием. Он из Козельца Черниговской области.
Пользователь также опубликовал фото задержанного.
По данным полиции, злоумышленником оказался уроженец Черниговской области, 1999 года рождения. Сейчас с ним проводятся первоочередные следственные действия.
По данному факту следователем Печерского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Нападавшему грозит до пяти лет ограничения свободы.
Напомним, бывшего президента Пера Порошенко облили зеленкой в центре Киева после Марша защитников во вторник, 24 августа.
Позже стало известно о том, что полиция задержала мужчину, который плеснул зеленкой в Петра Порошенко.
В Сети появилось видео. как его ведут правоохранители.