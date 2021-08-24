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Увильнул от яйца, но не увернулся от зеленки: появились детали нападения на Порошенко

24 августа 2021, 18:59
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На Аллее Героев Небесной сотни в политика пытались попасть яйцом с моста.

Петра Порошенко облили зеленкой / bbc.com

Появились новые детали нападения на экс-президента Петра Порошенко, которого облили зеленкой в центре Киева после Марша защитников.

В Сети появилось фото Порошенко, облитого зеленкой. Обратим внимание, что почти вся нижняя часть лица экс-президента оказалась запачкана. Кроме того, зеленка также попала на одежку политика. Очевидцы, которые пообщались с BBC News Украина, утверждают, что сначала Порошенко шел вместе с участниками Марша защитников, посвященного Дню независимости.

Когда группа свернула на Аллею Героев Небесной сотни, в политика кто-то пытался попасть яйцом с моста.

Когда Порошенко подошел к часовне Небесной сотни, в него попали зеленкой. На фото видно, что зеленка залила нижнюю половину лица политика и левый глаз.

порошенко
/ bbc.com

Судя по фото, от зеленки пострадали даже зубы Порошенко.

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Кто облил Порошенко зеленкой

В Сети уже опубликовали фото задержанного, который напал на Порошенко и облил его зеленкой.

По данным пользователя Facebook Александра Тернавского, задержанного зовут Юрием. Он из Козельца Черниговской области.

/ Facebook А.Тернавского

Пользователь также опубликовал фото задержанного.

По данным полиции, злоумышленником оказался уроженец Черниговской области, 1999 года рождения. Сейчас с ним проводятся первоочередные следственные действия.

По данному факту следователем Печерского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Нападавшему грозит до пяти лет ограничения свободы.

Напомним, бывшего президента Пера Порошенко облили зеленкой в центре Киева после Марша защитников во вторник, 24 августа.

Позже стало известно о том, что полиция задержала мужчину, который плеснул зеленкой в Петра Порошенко.

В Сети появилось видео. как его ведут правоохранители.

viber
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