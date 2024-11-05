'Уже давно пора': военная 92 ОШБр призывает к обязательной мобилизации женщин

По словам Евгении Закревской, украинцы должны сделать для себя выбор: оккупация, эмиграция или сопротивление.

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Мобилизация женщин в армию / Коллаж: Главред, фото: 92 ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко, УНИАН

Ключевые тезисы военнослужащей

Украина должна объявить обязательную мобилизацию женщин

Вопрос ротаций стоит на повестке дня

Украине нужно улучшить систему ротации и активизировать мобилизационные мероприятия, включая призыв женщин. Об этом сообщила Евгения Закревская, адвокат и военнослужащая 92-й отдельной штурмовой бригады в интервью hromadske.

Она объясняет, что пока не хватает новобранцев даже на пополнение потерь, поэтому военнослужащая не верит в возможность введения четких сроков службы. Зато чтобы хоть как-то улучшить ситуацию с мобилизацией, Закревская предлагает начать призывать женщин в армию.

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"Очевидно, уже давно нужно объявить обязательную мобилизацию женщин. Конечно, это не закроет вопрос пополнения полностью, но без этого уже тоже никак", - подчеркнула Евгения Закревская.

Военная также акцентировала на необходимости ротации военнослужащих, чтобы обеспечить им реальную передышку.

"Хотим мы или нет - мы рождены для войны. И от нас зависит, рождаются ли наши дети также для войны. Этот выбор очень прост: оккупация, эмиграция или сопротивление. Я выбираю сопротивление. И на самом деле единственный честный выбор именно гражданина государства - это сопротивление", - подытожила Закревская.

Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине - комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации. В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, во время которой в армию призывали преимущественно граждан с опытом военных действий или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет. 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил всеобщую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (преимущественно - мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

Мобилизация в Украине - новости по теме

Напомним, народный депутат, член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Федиенко сообщал, что в Украине продолжается мобилизация, однако вопрос об обязательной службе женщин пока даже не поднимается.

В то же время Виталий Портников призвал не питать иллюзий относительно призыва женщин. Он подчеркнул, если война продолжится еще два-три года, будет уменьшаться призывной возраст, если же продолжится пять лет, то будут мобилизовать женщин.

Как ранее писал Главред, Соединенные Штаты давят на военно-политическое руководство Украины с целью изменить правила мобилизации. В частности, предлагается уменьшить мобилизационный возраст с 25 лет до 18.

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