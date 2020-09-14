Ужесточение карантина в Киеве: Кличко назвал условия работы транспорта

Все изменения в работе транспорта отражены на сайте Киевпасстранса.
С понедельника, 14 сентября, Киев в оранжевой зоне карантина. Однако новые ограничения фактически не повлияют на работу городского общественного транспорта в столице.
Об этом заявил киевский градоначальник Виталий Кличко в ходе своего брифинга.
По его словам, транспорт будет курсировать согласно обычному расписанию и графику. Исключение – работа транспорта на участках дорог, где проходят ремонтные работы.
"Весь наземный общественный транспорт столицы курсирует и будет курсировать по обычному графику и расписанию, который обнародован. Кроме транспорта, движение которого временно изменили из-за ремонтных работ на дорогах", - заверил Кличко.
Также он подчеркнул, что обо всех изменениях на маршрутах можно будет узнать на сайте муниципальной компании Киевпасстранс.Читайте такжеОстановка транспорта и работы школ: в Минздраве объяснили, будет ли жесткий карантин
- Напомним, в четверг, 10 сентября, комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС обновила разделение страны на эпидемиологические зоны в связи с эпидемией COVID-19 на территории Украины. В связи с этим Киев попал в оранжевую зону – в столице усиливаются противоэпидемиологические меры.
- После очередного обновления списков, красная и оранжевая зоны карантина значительно расширились. Подробную информацию об областях, городах и районах можно узнать по следующей ссылке.
- Тем временем в Госпродпотребслужбе заявили, что в связи с усилением карантина в столице, школы будут работать в прежнем режиме. С октября закрывать учебные заведения не планируют.