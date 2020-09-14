Ужесточение карантина в Киеве: Кличко назвал условия работы транспорта

Транспорт в Киеве будет работать в прежнем режиме / УНИАН

С понедельника, 14 сентября, Киев в оранжевой зоне карантина. Однако новые ограничения фактически не повлияют на работу городского общественного транспорта в столице.

Об этом заявил киевский градоначальник Виталий Кличко в ходе своего брифинга.

По его словам, транспорт будет курсировать согласно обычному расписанию и графику. Исключение – работа транспорта на участках дорог, где проходят ремонтные работы.

"Весь наземный общественный транспорт столицы курсирует и будет курсировать по обычному графику и расписанию, который обнародован. Кроме транспорта, движение которого временно изменили из-за ремонтных работ на дорогах", - заверил Кличко.

Также он подчеркнул, что обо всех изменениях на маршрутах можно будет узнать на сайте муниципальной компании Киевпасстранс.Читайте такжеОстановка транспорта и работы школ: в Минздраве объяснили, будет ли жесткий карантин