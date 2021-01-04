В Американской торговой палате раскритиковали локдаун в Украине

В Американской торговой палате отреагировали на локдаун / Фото: Американская торговая палата в Украине

В Американской торговой палате возмущены тем фактом, что в Украине в период январского локдауна супермаркетам запретили продавать бытовую химию, одежду, прессу и другие товары повседневного спроса.

"Американская торговая палата в Украине призывает правительство пересмотреть условия январского локдауна", - сообщает пресс-служба организации.

Отметим, в период с 8 по 24 января правительство запретило торговать любыми товарами, кроме пищевых продуктов, лекарств и изделий медицинского назначения, средств гигиены и связи, а также кормов, ветеринарных препаратов, семян, средств защиты растений. Другие товары можно будет заказать только с адресной доставкой.

В Американской торговой палате констатировали, что таким образом даже в супермаркетах будет запрещено продавать значительную часть товаров повседневного использования: бытовую химию и инструменты, одежду, прессу, лампочки, батарейки, детские и товары для обучения. Уточняется, что для выполнения постановления Кабмина супермаркеты будут вынуждены либо закрывать соответствующие отделы, либо запрещать продажу при расчете на кассе.

Читайте такжеСтало известно, что нельзя будет купить в магазинах во время локдаунаВ организации подготовили рекомендации для украинского правительства. В частности, разрешить работу магазинов, в которых не менее 60% торговой площади предназначено для торговли пищевыми продуктами, лекарствами, изделиями медицинского назначения, средствами гигиены и бытовой химии, средствами связи, газетами, журналами, ветеринарными препаратами, кормами, семенами и средствами защиты растений, без ограничения доступа посетителей к другим товарам.

Локдаун в Украине