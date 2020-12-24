В аннексированном Крыму рекордное число погибших дельфинов

Экологи напомнили, что пытаться вытолкнуть застрявшего на суше дельфина обратно в воду не нужно, так как помочь ему могут только специалисты.
В Крыму в нынешнем году на берег выбросилось рекордное количество дельфинов - 661.
Как пишет Интерфакс, об этом заявила учредитель центра спасения дельфинов Безмятежное море Анастасия Коростелева и отметила, что в среднем экологи фиксируют по 400-440 таких инцидентов в год. Под "выбросом" подразумевается попадание китообразного на сушу или мелководье - как погибшего, так и живого. Такая статистика ведется с 2017 года, всего за этот период зафиксировано 1847 случаев.
"Выбросы живых животных отмечались реже в этом сезоне. Живыми были найдены 18 особей, включая больных и запутанных в орудиях рыболовства, а также детенышей с тяжелыми метаболическими нарушениями. Четверо животных были успешно освобождены из сетей, еще четверым мы оказывали медицинскую помощь, об остальных, к сожалению, нам сообщили слишком поздно", - добавила Коростелева.
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При этом наибольшее количество смертей приходится на месяцы активного промышленного рыболовства, на большинстве погибших дельфинов есть характерные для прилова - неумышленной добычи - повреждения.
Экологи напомнили, что пытаться вытолкнуть застрявшего на суше дельфина обратно в воду не нужно, так как помочь ему могут только специалисты.
Водный кризис в Крыму
- В аннексированном Россией Крыму в последние годы возникла проблема с водоснабжением. Специалисты считают, что ситуацию можно урегулировать при помощи процедуры опреснения воды, однако россияне не планируют перебрасывать на полуостров воду из Краснодарского края или Ростовской области.
- Осенью жителям Крыма начали подавать воду по графику с целью экономии водного ресурса.
- В октябре у президента Украины Владимира Зеленского заявили, что на территории аннексированного полуострова достаточно воды для местного населения.
- В начале декабря "экс-прокурор Крыма" Наталья Поклонская заверила, что на полуострове из кранов течет "вонючая и ржавая вода".
- Министр по вопросам оккупированных территорий Алексей Резников 22 декабря сделал заявление, согласно которому Украина будет подавать воду в Крым для местного населения только в случае гуманитарной катастрофы.