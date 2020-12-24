В аннексированном Крыму рекордное число погибших дельфинов

В Крыму массово гибнут дельфины / Socratify

В Крыму в нынешнем году на берег выбросилось рекордное количество дельфинов - 661.

Как пишет Интерфакс, об этом заявила учредитель центра спасения дельфинов Безмятежное море Анастасия Коростелева и отметила, что в среднем экологи фиксируют по 400-440 таких инцидентов в год. Под "выбросом" подразумевается попадание китообразного на сушу или мелководье - как погибшего, так и живого. Такая статистика ведется с 2017 года, всего за этот период зафиксировано 1847 случаев.

"Выбросы живых животных отмечались реже в этом сезоне. Живыми были найдены 18 особей, включая больных и запутанных в орудиях рыболовства, а также детенышей с тяжелыми метаболическими нарушениями. Четверо животных были успешно освобождены из сетей, еще четверым мы оказывали медицинскую помощь, об остальных, к сожалению, нам сообщили слишком поздно", - добавила Коростелева.

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При этом наибольшее количество смертей приходится на месяцы активного промышленного рыболовства, на большинстве погибших дельфинов есть характерные для прилова - неумышленной добычи - повреждения.

Экологи напомнили, что пытаться вытолкнуть застрявшего на суше дельфина обратно в воду не нужно, так как помочь ему могут только специалисты.

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