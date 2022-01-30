В Азовском море нашли затерявшихся рыбаков, которых якобы разыскивала ФСБ

У мужчин заглох двигатель в лодке.
Украинских рыбаков, которые 28 января пропали без вести в Азовском море, нашли живыми. Их госпитализировали в больницу Херсонской области.
Как сообщил представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич, в их лодке заглох двигатель.
"Найдены пропавшие в Азовском море рыбаки Уже на суше в Херсонской области", - написал Кориневич.
Также, по его словам, рыбаки дрейфовали в открытом море.
Между тем, ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила о задержании двоих рыбаков из Херсонской области пограничниками ФСБ России.
Кориневич утверждает, что пограничная служба ФСБ России их не задерживала и другие лодки к ним не подходили.
Напомним, в Черкассах в субботу, 25 декабря нынешнего года, курсанты сумели оперативно спасти двух тонувших рыбаков.
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