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"Не раздумывая, побежали спасать": в Черкассах курсанты вытащили из ледяной воды мужчину

25 декабря 2021, 20:55

Мужчину курсантам удалось вытащить быстро и он с диагнозом "общее переохлаждение" доставили в 3-ю городскую больницу, где он сейчас и пребывает на лечении.

Курсанты, которые спасли мужчину / ГСЧС по Украине

В Черкассах в субботу, 25 декабря нынешнего года, курсанты сумели быстро/оперативно спасти двух тонувших рыбаков. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Как говорят в ведомстве, курсанты второго курса Черкасского института пожарной безопасности Денис Коваль, Юрий Нарыжный и Сергей Шкуматов несли службу на учебно-тренировочном комплексе вуза в районе Дахновки в Черкассах. И внезапно услышали крики о помощи из близлежащего водоема. И немедленно, без раздумий, бросились на помощь.

Курсантам удалось быстро добежать до реки и приступили к спасательной операции.

"Как выяснилось, двое рыбаков находились в ледяной воде и уже почти не двигались. Курсанты не растерялись и ползком приблизились к краю проймы, а затем поочередно вытащили замерзших мужчин. Пострадавшим 75-летнему и 57-летнему рыбакам предоставили теплую одежду и вызвали скорую", — рассказали в ведомстве.

Мужчину с диагнозом "общее переохлаждение" доставили в 3-ю городскую больницу, где он сейчас и пребывает на лечении.

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Напомним, накануне в Херсонской области на тонком льду утонули двое ребят 8 лет. Их искали родители, но было уже поздно.

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