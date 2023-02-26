В Бахмуте пограничники в ближнем бою уничтожили целую "пачку" оккупантов-штурмовиков

В Бахмуте бойцы ГПСУ при поддержке аэроразведки наносили удары с пулеметов, гранатометов и минометов.

Бахмут / УНИАН

В Бахмуте Донецкой области украинские пограничники уничтожили штурмовую группу оккупантов.

Как сообщает Государственная пограничная служба в Telegram, защитники ликвидировали девять захватчиков.

Пограничники отмечают, что оккупанты на протяжении суток обстреливали из артиллерии и танков наши опорные пункты.

видео дня

Бойцы ГПСУ при поддержке аэроразведки наносили удары с пулеметов, гранатометов и минометов. В результате точных ударов пограничники в ближнем бою уничтожили одну из штурмовых групп оккупантов.

Отмечается, что ликвидированы 9 российских солдат, еще 5 получили ранения.

Ситуация в Бахмуте

Недавно солдат-гранатометчик 5-го отдельного штурмового полка ВСУ Юрий Сиротюк рассказал, что боевые действия вокруг Бахмута продолжаются непрерывно. Захватчики круглосуточно атакуют, используя "Грады", танки, артиллерию и мины. Он отметил, что за последнюю неделю российские оккупанты еще больше активизировались и пытаются прорвать украинскую оборону.

"Крайняя неделя – это такое просто нашествие, когда противник волна за волной, работает артиллерия, работают вражеские РСЗО, выезжают вражеские танки, пытаются атаковать наши наблюдательные пункты, прорвать оборону и окружить Бахмут с юга и севера. Сейчас мы фронт держим. К сожалению, такая интенсивность боев приводит к тому, что увеличиваются потери. Но потери с украинской стороны не соизмеримы с российскими потерями. Противник просто пытается живой силой и огневым валом пробить себе дорогу", - рассказал боец ВСУ.

Как отметил спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, на Бахмутском направлении россияне действуют тактикой малых групп, которые пытаются под прикрытием рельефа подойти к украинским позициям и завязать ближний бой.

Череватый добавил, что ВС РФ также используют авиацию, но доминировать в воздухе им не удается. За воздушными целями следует украинская противовоздушная оборона (и ЗРК и ПЗРК, и истребительная авиация).

Читайте также: