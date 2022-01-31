В Белой Церкви мужчина умер из-за банки с огурцами: что произошло

Мужчина погиб из-за банки с огурцами

В Белой Церкви Киевской области мужчина случайно порезался осколком от разбитой банки с огурцами и умер. После травмы он пытался самостоятельно оказать себе медицинскую помощь, однако потерял сознание.

Об этом сообщается на странице полиции Киевской области в Facebook.

29 января около 13 часов местная жительница обнаружила в квартире мертвого соседа и сразу позвонила медикам. На место приехали врачи, полицейские, но все что им осталось сделать – констатировать смерть. По предварительным данным, 42-летний мужчина, находясь на кухне, разбирал мясо кухонным молотком. Рядом стояла стеклянная банка, которая упала и повредила ему вену. В результате мужчина потерял большое количество крови и умер.

Фото с места трагедии / facebook.com/pol.kyivregion

Что делать при кровотечении

Первая помощь при ранениях должна обеспечивать остановку кровотечения, закрытие раны повязкой, неподвижное положение порезанной части тела. При серьезном кровотечении необходимо немедленно звонить в скорую, ведь при значительной кровопотере человек теряет сознание и может умереть. Временная остановка кровотечения является одной из наиболее важных задач и при значительных кровотечениях проводится в первую очередь.

Читайте такжеМогут быть кровотечения: медики предупредили об опасности популярного препаратаНаиболее надежным способом остановки артериального и сильного венозного кровотечения является наложение жгута или закрутки. Материалом для жгута может быть резиновая трубка, косынка, носовой платок, галстук и др. Жгут или закрутку накладывают на конечности, а также бедро или плечо выше места ранения. Под него подкладывают какую-то ткань - одежду, полотенце и пр.

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Согласно Правилами оказания домедицинской помощи необходимо:

Убедиться в отсутствии опасности.

Провести осмотр пострадавшего, определить наличие сознания и дыхания.

Вызвать бригаду экстренной (скорой) медицинской помощи.

Если кровотечения нет:

одеть перчатки;

поднять конечность;

наложить на рану чистую стерильную салфетку и бинтовую повязку.

Если кровотечение артериальное (ярко-красная кровь бьет струей из раны):

наложить на рану чистую стерильную салфетку и нажать непосредственно на рану;

поднять конечность;

если кровотечение не остановлено, наложить на рану тугую повязку и при возможности одновременно прижать артерию выше раны;

если кровотечение не остановлено, наложить жгут выше раны.

Если кровотечение венозное:

наложить на рану чистую стерильную салфетку и осуществить давление непосредственно на рану;

поднять конечность;

если кровотечение не остановлено, наложить на рану повязку.

Положить пострадавшего на спину с ногами, поднятыми чуть выше уровня сердца.