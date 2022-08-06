УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В боях за небо Донбасса погибли три молодых летчика: что известно об экипаже вертолета Ми-8

6 августа 2022, 11:42

1 августа в Бродах попрощались с командиром экипажа Евгением Копотуном, летчиком-оператором Назарием Крилем и бортовым техником Богданом Лозовым.

Богдан Лозовой, Евгенией Копотун, Назарий Криль
В боях за Украину погиб экипаж вертолета Ми-8 / Фото Facebook

В Донецкой области возле села Пречистовка 13 июля во время выполнения боевого задания погиб украинский экипаж вертолета Ми-8. 1 августа в Бродах Львовской области попрощались с тремя военными летчиками: командиром экипажа майором Евгением Копотуном, летчиком-оператором старшим лейтенантом Назарием Крилем и бортовым техником капитаном Богданом Лозовым.

Все трое погибших летчиков служили в 16-й отдельной бригаде армейской авиации "Броды", пишет издание Obozrevatel.

27-летний Евгений Копотун родом из Крыма. Учился в Харьковском национальном университете Воздушных сил Украины. Окончил учебное заведение с отличием.

"Сколько помню Женю, он постоянно читал, учился. Мы его даже называли "ходячая энциклопедия". День у него начинался в четыре часа утра. Учеба, потом спорт, потом снова учеба, и так постоянно. Иногда казалось, что все свое время он тратит на учебу. Летал он очень хорошо и грамотно. Женя был очень справедливый. Никто из нас не может поверить, что его уже нет", – рассказал его сокурсник.

Евгений увелекался бегом, часто принимал участие в марафонах. У него остались жена и маленькая дочка.

Бортовой механик Богдан Лозовой был родом из города Броды Львовской области. Он также учился в Харьковском национальном университете Воздушных сил Украины.

Родители очень гордились тем, что Богдан учится на летчика. На страничке в Instagram отца Богдана много фото с сыном, одно из них – на фоне университета ВСУ.

Родом из Бродов и летчик-оператор Назарий Криль. Там он окончил школу № 2 и поступил в тот же Харьковский национальный университет Воздушных сил Украины.

Как сообщал Главред, защищая Украину от российских оккупантов, погиб воин-доброволец Дмитрий Стасовский. Отец погибшего Юрий служил вместе с сыном. Именно он забирал тело Героя из-под обстрелов.

Также в боях с российскими оккупантами погиб боец второй роты подразделения "Азов Киев" Захар Берестовский, которому лишь в конце минувшего года исполнилось 18 лет.

Другие новости:

война в Украине Ми-8 новости Украины война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

11:49

Россия хочет окружить Николаев: оккупанты стянули 25 тысяч военных на юг Украины - The Times

11:42

В боях за небо Донбасса погибли три молодых летчика: что известно об экипаже вертолета Ми-8

11:38

"Военные знают, когда начинать": Данилов анонсировал контрнаступление ВСУВидео

11:18

Гороскоп на сегодня 6 августа 2022: Близнецам – тревоги, Львам – счастье, Стрельцам – деньгиВидео

10:59

ВСУ получат новую помощь от США на $1 млрд с ракетами для HIMARS — ReutersВидео

Реклама
10:43

В РФ анонсировали помощь Северной Кореи: 100 тысяч "добровольцев" для войны в Украине

10:38

"Ни они, ни мы не потянем долго": генерал спрогнозировал сроки окончания горячей фазы войныВидео

10:25

Вдвое больше: эксперт рассказал, сколько HIMARS нужно Украине для перелома на фронтеВидео

09:59

В британской разведке предупредили о фазе "самых ожесточенных боев" и назвали направлениеВидео

09:54

Приметы на 7 августа: 3 вещи, которые нельзя делать в день святой АнныВидео

09:53

Можно ли жениться на Успение Пресвятой Богородицы: пора свадеб и народные традиции

09:43

"Мавзолей Путина": в СНБО заявили, что уход диктатора от власти ничего не изменит

09:24

Пламя и огромный столб дыма: в Макеевке взорвался склад РФ с боеприпасамиВидео

08:59

Как стерилизовать банки в микроволновке и духовке: советы и рекомендации

08:55

Два города под угрозой: Арестович назвал новые цели РФ на Южном направленииВидео

08:53

"Абсолютно все является стратегическим":эксперт назвал главную цель России в УкраинеВидео

08:41

Дети и экс-жена живут в Украине: идентифицирован командир РФ, командующий оккупантами в Энергодаре

08:40

Война в Тайване маловероятна, Китай выбирает путь экономической эскалациимнение

08:30

Как сушить лук на зиму: главные правила и полезные советы

08:26

Мощный удар ВСУ: на Херсонщине уничтожили десятки оккупантов, выжгли 6 складов РФВидео

Реклама
07:49

Украинская авиация нанесла самый массированный за всю войну удар по оккупантам на ХерсонщинеВидео

06:45

Если ВСУ освободят Херсон, будут ATACMS с пуском до 300 км для ударов по врагу в Крыму – экспертВидео

06:28

Китайское лицемериемнение

06:00

Москва сдаваться не собирается, перелом на фронте возможен в середине октября - Петр ЧерникВидео

05:26

Кейт Миддлтон сняла обручальное кольцо после слухов об изменах принца Уильяма

05:20

Самый вкусный и бюджетный заливной пирог: быстрый рецептВидео

04:59

Пленный командир Азова и его заместители в Москве: РФ готовится к суду над ними - ЖоринВидео

04:25

Как быстро высушить одежду после стирки: 3 простых эффективных способа

03:50

Осень вместо лета: украинцев предупредили о холодной аномалии в августеВидео

03:32

Харчишин назвал недоразвитыми украинских артистов, которые после карьеры в РФ вернулись на родину

03:23

Мужчинам вернет былую мощь, женщинам поможет найти любовь: как заставить цвести антуриумВидео

02:47

Звезда Национальной сборной Украины по футболу Артем Довбик впервые стал отцом

02:04

Женский гороскоп на неделю 8-14 августа: Тельцам – опасность, Львам – счастливая случайность, Козерогам – врагиВидео

01:32

Военный эксперт назвал, чего Путин хочет добиться войной с Украиной

01:30

Маша Ефросинина в ярком топе показала свой отдых на природеВидео

00:51

Приметы на 6 августа: какие 3 вещи запрещено делать, чтобы не впустить беду в домВидео

00:07

Урганта признали иноагентом, тот ответил

00:04

Победительница Битвы экстрасенсов рассказала, почему молчит София Ротару: "Приняла четкую позицию"

05 августа, пятница
23:56

Осадчая показала нежное фото со своим младшим сыном

23:41

Виктория Бэкхем не может ужиться со своей невесткой

Реклама
23:34

"Откровенное и дерзкое преступление, акт террора": Зеленский жестко отреагировал на обстрел ЗАЭСВидео

23:13

Муж Королевой попался на огромной лжи

23:12

Кастрировал бойца ВСУ: расследователи установили личность "палача" и поговорили с ним по телефонуВидео

22:57

Россия на войне с Украиной пошла ва-банк: войска и технику бросают с Дальнего Востока – ДаниловВидео

22:21

"Ваши ракеты обернутся против вас": израильский иллюзионист Ури Геллер пригрозил Путину Силой РазумаВидео

22:07

Россия не сможет напасть на Днепр, а для атаки на Чернигов у врага не хватает сил – ЖдановВидео

21:51

Оккупанты обстреляли Запорожскую АЭС: есть угроза распыления радиоактивных веществ - ЭнергоатомВидео

21:32

"Ракеты к HIMARS везут трамваями": оккупанты опозорились своими фантазиями о логистике в ВСУВидео

21:18

Банковские счета и экспорт нефти: Путин пытается уговорить Эрдогана помочь обойти санкцииВидео

20:54

Войска РФ пытаются оттеснить армию Украины от окрестностей Донецка – ГенштабВидео

©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять