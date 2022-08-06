В боях за небо Донбасса погибли три молодых летчика: что известно об экипаже вертолета Ми-8

1 августа в Бродах попрощались с командиром экипажа Евгением Копотуном, летчиком-оператором Назарием Крилем и бортовым техником Богданом Лозовым.
В Донецкой области возле села Пречистовка 13 июля во время выполнения боевого задания погиб украинский экипаж вертолета Ми-8. 1 августа в Бродах Львовской области попрощались с тремя военными летчиками: командиром экипажа майором Евгением Копотуном, летчиком-оператором старшим лейтенантом Назарием Крилем и бортовым техником капитаном Богданом Лозовым.
Все трое погибших летчиков служили в 16-й отдельной бригаде армейской авиации "Броды", пишет издание Obozrevatel.
27-летний Евгений Копотун родом из Крыма. Учился в Харьковском национальном университете Воздушных сил Украины. Окончил учебное заведение с отличием.
"Сколько помню Женю, он постоянно читал, учился. Мы его даже называли "ходячая энциклопедия". День у него начинался в четыре часа утра. Учеба, потом спорт, потом снова учеба, и так постоянно. Иногда казалось, что все свое время он тратит на учебу. Летал он очень хорошо и грамотно. Женя был очень справедливый. Никто из нас не может поверить, что его уже нет", – рассказал его сокурсник.
Евгений увелекался бегом, часто принимал участие в марафонах. У него остались жена и маленькая дочка.
Бортовой механик Богдан Лозовой был родом из города Броды Львовской области. Он также учился в Харьковском национальном университете Воздушных сил Украины.
Родители очень гордились тем, что Богдан учится на летчика. На страничке в Instagram отца Богдана много фото с сыном, одно из них – на фоне университета ВСУ.
Родом из Бродов и летчик-оператор Назарий Криль. Там он окончил школу № 2 и поступил в тот же Харьковский национальный университет Воздушных сил Украины.
Как сообщал Главред, защищая Украину от российских оккупантов, погиб воин-доброволец Дмитрий Стасовский. Отец погибшего Юрий служил вместе с сыном. Именно он забирал тело Героя из-под обстрелов.
Также в боях с российскими оккупантами погиб боец второй роты подразделения "Азов Киев" Захар Берестовский, которому лишь в конце минувшего года исполнилось 18 лет.
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