В центре Житомира грузовик "ушел" под асфальт

В Житомире провалился грузовик / РБК

Прям в центре Житомира под асфальт провалился грузовик - это произошло возле 12-этажного жилого дома ("Шульц") во время ремонта покрытия, сообщил Андрей Близнюк, доцент кафедры журналистики университета им. И. Франка в Facebook.

Инцидент произошел утром, 19 июня, на Майдане Соборном. Как рассказали очевидцы, грузовик внезапно полностью провалился под землю.

Как видно на фото, коммунальщики огородили предупредительной лентой место происшествия. По предварительным данным, из-за инцидента никто не пострадал.

"Только что возле 12 - ти этажки на Майдане Соборном под асфальт провалился грузовой автомобиль", - сообщил Близнюк.

Читайте такжеПод Харьковом журналист открыл стрельбу по пьяному виновнику ДТП

Причины произошедшего устанавливаются.

В комментариях пользователи пишут, что это пешеходная часть. Также отмечают, что там вкладывают новый асфальт, который и привезла машина. Однако перекрытие не выдержало, и машина провалилась.

Ранее Главред писал о том, что жуткое смертельное ДТП произошло в ночь на субботу, 19 июня, в Киеве. На проспекте Бажана пешеходы пытались перебежать дорогу, и попали под колеса фуры.