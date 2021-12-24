В Чехии умерла молодая заробитчанка, для лечения которой деньги собирали всем городом

Девушка была без медстраховки / Соцсети

В Чехии умерла 30-летняя заробитчанка из города Хуст Закарпатской области. Ее госпитализировали после инфицирования коронавирусом, но так и не смогли спасти.

"Благодарим всех за помощь. Ренатка умерла. Бог забирает лучших людей", - сообщила ее знакомая Маряна Тимощук в Facebook 24 декабря.

По ее словам, еще в начале декабря девушка инфицировалась коронавирусом и попала в больницу. Ее пытались вылечить всем городом и собирали средства, так как у заробитчанки не было страховки, а лечение без данного документа в этой стране очень дорогостоящее.

В общественной организации Волонтеры Закарпатья отметили, что болезнь быстро прогрессировала и женщина была в реанимации в искусственной коме. У нее было поражено 70% поражения легких.

Ранее Главред писал, что украинские заробитчане в Польше не могут попасть в больницу. А если и попадают в медучреждение, то лечение обходится втридорога.

Также ранее 81-летний пенсионер в Италии убил свою 67-летнюю сиделку из Украину. Мужчина отличался буйным характером и ссорился с работницей. В итоге он выстрелил в нее из личного оружия.