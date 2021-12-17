В Польше болеть нельзя: украинский заробитчанин рассказал о горьком опыте лечения

Заробитчанам болеть нельзя / http://actual.today

Украинские заробитчане в Польше не могут попасть в больницу. А если и попадают в медучреждение, то лечение обходится втридорога, говорится в сюжете "5 канала".

Отмечается, что даже при наличии страховки в Польше ждать приема профильного врача приходится от нескольких месяцев до года. В противном случае выход один - идти в частную клинику и платить сумасшедшие деньги.

"Я живу в Великопольском, хотел попасть к аллерголологу, чтобы провести одну процедуру, некоторые тесты, скажем так. Я обзвонил все больницы в направлении моего семейного врача и ближайшая дата, когда меня могли принять – это через 2 месяца. Заключение – я не хочу ждать. Окей. Тогда я иду в частную клинику и плачу деньги", - рассказал гастарбайтер Андрей Зеланс.

Читайте такжеВ Анталии умерла украинка: консульство ищет родных девушкиКроме этого, заробитчане жалуются на тяжелый труд, от которого опухают руки и невозможно согнуть пальцы. Но все же ежегодно из Украины уезжает как минимум 3 млн трудовых мигрантов.

Напомним, 81-летний пенсионер в Италии убил свою 67-летнюю сиделку из Украину. Мужчина отличался буйным характером и ссорился с работницей. В итоге он выстрелил в нее из личного оружия.

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