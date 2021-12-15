В Черкассах на 11 лет посадили в тюрьму несовершеннолетнего за зверское избиение мужчины

Удары наносили в голову и по всему телу.
В Черкасской области суд вынес приговор подростку, который вместе с товарищем до смерти избил 48-летнего мужчину. Он проведет в тюрьме 11 лет жизни.
Об этом сообщает прокуратура Черкасской области.
Несовершеннолетнего обвиняли в преднамеренном убийстве 48-летнего жителя Монастырищенского района Черкасской области.
Событие произошло летом 2018 года. Двое нетрезвых несовершеннолетних жестоко избили мужчину.
Удары наносили в голову и по всему телу. От полученных травм потерпевший скончался.
Как наказали убийц
Одного из ребят задержали, другой сбежал за границу.
"Приговором Черкасского районного суда Черкасской области злоумышленник признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного п. 12. ч. 2 ст. 115 УК Украины, и приговорен к 11 годам лишения свободы. Второго несовершеннолетнего соучастника совершенного преступления огласили в международный розыск и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей", — отметили в прокуратуре.
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