В Черкассах на 11 лет посадили в тюрьму несовершеннолетнего за зверское избиение мужчины

Тюрьма / Фото: REUTERS

В Черкасской области суд вынес приговор подростку, который вместе с товарищем до смерти избил 48-летнего мужчину. Он проведет в тюрьме 11 лет жизни.

Об этом сообщает прокуратура Черкасской области.

Несовершеннолетнего обвиняли в преднамеренном убийстве 48-летнего жителя Монастырищенского района Черкасской области.

Событие произошло летом 2018 года. Двое нетрезвых несовершеннолетних жестоко избили мужчину.

Удары наносили в голову и по всему телу. От полученных травм потерпевший скончался.

Реклама

Как наказали убийц

Одного из ребят задержали, другой сбежал за границу.

"Приговором Черкасского районного суда Черкасской области злоумышленник признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного п. 12. ч. 2 ст. 115 УК Украины, и приговорен к 11 годам лишения свободы. Второго несовершеннолетнего соучастника совершенного преступления огласили в международный розыск и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей", — отметили в прокуратуре.

Читайте такжеПод Днепром в лесополосе нашли тело убитого военного

Как сообщал Главред, 20 июля в Луцке Волынской области произошло жестокое двойное убийство. 62-летний Василий Пилипюк убил дочку и бывшую жену. Тело девушки нашли в коридоре. Вероятно, она пыталась убежать. Ее мать в момент нападения спала.

Месяц назад вступил в силу приговор суда в отношении мужчины из-за домашнего насилия. Если бы его не просто оштрафовали, а отправили в тюрьму, то жизнь двоих человек можно было бы спасти.

Ранее в небольшом городке Теребовля в Тернопольской области 19 июня произошла трагедия. Мужчина убил свою 28-летнюю супругу, а потом покончил с собой. Сиротой осталась трехлетняя дочь пары.

Читайте также: