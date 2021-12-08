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В Черкасской области студенты планировали массовый расстрел в колледже

8 декабря 2021, 13:39
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Они купили оружие и через соцсети призывали других присоединиться к теракту.

задержание арест
Студенты Черкасской области планировали массовый расстрел в колледже / ua.depositphotos.com

Двое студентов одного из колледжей Черкасской области готовились осуществить массовый расстрел одногруппников. Служба безопасности Украины предотвратила совершение террористического акта, сообщает пресслужба СБУ.

По данным следствия, ребята распространяли информацию об их подготовке к теракту через запрещенную в Украине соцсеть "ВКонтакте". Они публиковали сообщения с фото- и видеоматериалами, в которых говорилось о том, что студенты готовятся расстрелять своих сокурсников. Также студенты призвали пользователей сети присоединиться к их преступной группе.

Полиция во время обысков изъяла у парней два пистолета, компьютерную технику и средства связи, на которых есть доказательства противоправной деятельности. Все изъятые предметы отправили на экспертизу.

Следователи СБУ начали уголовное производство по части 1 статьи 14 и части 1 статьи 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, девушка устроила стрельбу из арбалета в Полтавской школе. Она ранила двух учителей. Задержанная девушка училась в этой школе до 4-го класса.

Также ранее 15-летний подросток открыл стрельбу в американской школе, в которой он учился. Нападавший произвел от 15 до 20 выстрелов. В результате погибли три человека, еще восемь – пострадали.

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