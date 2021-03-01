В Черновцах и Ивано-Франковске бунтуют против "красных" зон карантина

Жители (в первую очередь - представители малого бизнеса) двух западных областей устроили массовые акции протеста против их внесения в "красные" зоны.
В Черновицкой и Ивано-Франковской области местные жители устроили акции протеста против того, что Минздрав отправил эти регионы в "красную" зону карантина из-за высокого уровня заболеваемости коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает местный портал АСС.
В Черновцах возле здания областной администрации на акцию против карантина собрались предприниматели. Люди, в частности, подготовили обращение к губернатору Сергею Осадчуку и председателю Черновицкого областного совета Алексею Бойко, в котором требуют соблюдения их конституционного права на труд.
Кроме того, протестующие призывают вынести на рассмотрение сессии облсовета вопрос обращения к правительству с требованием компенсировать коммерсантам убытки, которые были причинены введением карантина, либо осуществить данные выплаты предпринимателям 1-3 группы единого налога и общего налогообложения.
Как пишет портал Galka.if.ua пишут о большой акции протеста и в Ивано-Франковской области. Под стены мэрии областного центра протестую десятки франковских предпринимателей.
Люди требуют разрешить им работать и вместе с тем негодуют по поводу высоких тарифов на коммунальные услуги.
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Напомним, ранее сообщалось:
- В среду, 24 февраля, Украина опять перешла на адаптивный карантин с разделением областей по уровню коронавирусной опасности. В зависимости от эпидемической ситуации на территории Украины в целом или на территории отдельных регионов будет устанавливаться "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.
- Министерство здравоохранения уже отправило в красную зону карантина Ивано-Франковскую и Черновицкую области. В оранжевую карантинную зону вошли семь областей, а все остальные регионы, в том числе и Киев, попали в желтую.
- Как считает главный санитарный врач Виктор Ляшко, рост количества новых инфицированных коронавиусом на Прикарпатье, Закарпатье и Буковине связан с наплывом туристов.