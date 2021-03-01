В Черновцах и Ивано-Франковске бунтуют против "красных" зон карантина

Протест в Черновцах против "красной" зоны карантина / АСС

В Черновицкой и Ивано-Франковской области местные жители устроили акции протеста против того, что Минздрав отправил эти регионы в "красную" зону карантина из-за высокого уровня заболеваемости коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает местный портал АСС.

В Черновцах возле здания областной администрации на акцию против карантина собрались предприниматели. Люди, в частности, подготовили обращение к губернатору Сергею Осадчуку и председателю Черновицкого областного совета Алексею Бойко, в котором требуют соблюдения их конституционного права на труд.

Кроме того, протестующие призывают вынести на рассмотрение сессии облсовета вопрос обращения к правительству с требованием компенсировать коммерсантам убытки, которые были причинены введением карантина, либо осуществить данные выплаты предпринимателям 1-3 группы единого налога и общего налогообложения.

Как пишет портал Galka.if.ua пишут о большой акции протеста и в Ивано-Франковской области. Под стены мэрии областного центра протестую десятки франковских предпринимателей.

Люди требуют разрешить им работать и вместе с тем негодуют по поводу высоких тарифов на коммунальные услуги.

Протест в Ивано-Франковске / "Чат 112"

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